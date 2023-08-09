Rusya KKTC’ye başkonsolosluk açıyor! Cumhurbaşkanı Tatar’dan A Haber’e özel açıklamalar: Türkiye’nin büyük desteğinin sonucu

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

"Her ne kadar tanınmasak da ayrı bir devlet ve otorite var. 144 farklı ülkeden öğrenci KKTC'de eğitim görmektedir. Türkiye'nin tam desteğiyle Kıbrıs'ta bir çözüm olacaksa iki devlet olarak gerçekleşecektir. Türk askerinin de buradan çekileceği bir oyun vardı. Benim Cumhurbaşkanı olduğum süreçten sonra bu oyun sona ermiştir." diyen Tatar, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada büyük desteğini vurguladı.

ERDOĞAN'IN "KKTC'NİN TANINMA ZAMANI GELMİŞTİR" SÖZLERİ

Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta BM Genel Kurulu'nda "KKTC'nin tanınma zamanı gelmiştir." demesi ve Türk Devletler Teşkılatı'na gözlemci olarak katılmamız süreci hızlandırmıştır." diye ekledi.

Ersin Tatar "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin egemen bir Türk devleti olarak kabul edilmesi açık ve net şekilde ortaya çıkmıştır. Rusya'nın bu adımı da bu siyasetin meyvelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Tanınma adına bir adımdır." şeklinde konuştu.