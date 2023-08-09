Rusya KKTC'ye başkonsolosluk açıyor! Cumhurbaşkanı Tatar'dan A Haber'e özel açıklamalar: Türkiye'nin büyük desteğinin sonucu
Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi. Konuyla ilgili KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile KKTC'nin Doğu Avrupa'daki bir Türk devleti olarak tanınmasının önünün açıldığını söyledi. Tatar, bu adımın da söz konusu desteğin meyvelerinden biri olduğunu söyledi.
TASS'ın haberine göre Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak." açıklamasında bulundu.
Söz konusu adımın, Rusya'nın Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın uzun süredir Kıbrıs'ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.
KKTC'DEN AÇIKLAMA
Rusya'nın adımının ardından KKTC'den flaş bir açıklama geldi. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Rusya'nın KKTC'ye konsolosluk açma kararı bir yıldır konuşuluyor. Bu bir ofis olacak. Rusya KKTC'yi tanıdı olarak yorumlanmamalı." dedi.
ERSİN TATAR A HABER'E KONUŞTU
Konsolosluk kararıyla ilgili A Haber'e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, Rusya'nın ilk önce konsolosluk hizmeti için bir bina tahsis etmesi gerektiğini ifade etti ve bu kararın Ukrayna Savaşı sonrası Kıbrıs Rum Kesimi'nin AB ile yakınlaşması sonrasında gerçekleşmesine dikkat çekti ancak bu olumlu kararın KKTC'nin başka emellere alet olmasına neden olmayacağının da altını çizdi.
TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
"Her ne kadar tanınmasak da ayrı bir devlet ve otorite var. 144 farklı ülkeden öğrenci KKTC'de eğitim görmektedir. Türkiye'nin tam desteğiyle Kıbrıs'ta bir çözüm olacaksa iki devlet olarak gerçekleşecektir. Türk askerinin de buradan çekileceği bir oyun vardı. Benim Cumhurbaşkanı olduğum süreçten sonra bu oyun sona ermiştir." diyen Tatar, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada büyük desteğini vurguladı.
ERDOĞAN'IN "KKTC'NİN TANINMA ZAMANI GELMİŞTİR" SÖZLERİ
Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta BM Genel Kurulu'nda "KKTC'nin tanınma zamanı gelmiştir." demesi ve Türk Devletler Teşkılatı'na gözlemci olarak katılmamız süreci hızlandırmıştır." diye ekledi.
Ersin Tatar "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin egemen bir Türk devleti olarak kabul edilmesi açık ve net şekilde ortaya çıkmıştır. Rusya'nın bu adımı da bu siyasetin meyvelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Tanınma adına bir adımdır." şeklinde konuştu.
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