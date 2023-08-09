Dünyanın gözü Türk silahlarında olacak! Milli füzelerin test aşaması A Haber’de yorumlandı: Dünyada başka örneği yok

KARADENİZ'DE NOTAM İLAN EDİLDİ

Hisar-U'nun bu hafta içinde test edilmesi beklenirken Edirne ve Giresun arasında da 850 km'lik bir alanda NOTAM ilan edildiği öğrenildi.

Bu kararın Hisar-U'nun test atışmasının yapılması için ilan edildiği düşünülüyor.

Stratejist Doktor Eray Güçlüer, A Haber'de Türkiye'nin test edeceği en güçlü silahlarına yönelik kritik paylaşımlarda bulundu.

NOTAM NEDİR?

"Karadeniz'de 850 km'lik alandan ilan edilen NOTAM bölgesine, belirtilen saatlerde hiçbir geminin girmemesi gerekiyor. Ezkaza bir geminin girmesi durumunda bu onun sorumluluğundadır. Bu tüm dünyaya deklare ediliyor. Notam aslında noktalar demek, yani noktaların işaretlenmiş hali. Belirlenmiş alana girmek tamamen yasaktır. Herhangi olası ters bir durumda gemiler batabilir ve zarar görebilirler. NOTAM bu sebeple işaretlenmiş bölgeler dahilinde dünyaya deklare edildi."