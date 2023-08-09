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Dünyanın gözü Türk silahlarında olacak! Milli füzelerin test aşaması A Haber'de yorumlandı: Dünyada başka örneği yok

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Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
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Dünyanın gözü Türk silahlarında olacak! Milli füzelerin test aşaması A Haber’de yorumlandı: Dünyada başka örneği yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, bu hafta uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U'yu (Siper) test edecek. Karadeniz’de Edirne-Giresun arasında 850 km’lik bir alanda NAVTEX/NOTAM ilan edilirken, Türkiye bu alanda dünyaya örnek olacak hava savunma sistemlerini devreye alıyor. Türkiye’nin en güçlü silahlarını test edeceği ve dünyanın dikkatle izleyeceği test aşaması A Haber’de detaylarıyla yorumlandı. Stratejist Doktor Eray Güçlüer, silahlar hakkında yaptığı açıklamada, "Dünyada başka örneği yok! ABD'nin Türk 'Siper'lerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilime değinen Güçlüer, "Yunanistan’dan kalkabilecek herhangi bir uçağı, Yunan anakarasından çıkmadan vurabiliriz" dedi.

Türkiye'nin ihtiyacı olan hava savunma sistemlerini geliştirme ve devreye alma konusunda bu hafta çok kritik bir gelişme yaşanacak.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U'yu test edecek.

TÜRKİYE'DEN KRİTİK HAMLE

Çevresinde istikrarsız bölgeler bulunan Türkiye, hava savunma sistemleri konusunda kritik adımlar atmaya hazırlanıyor.

Diğer gelişmeler bir yana; Türkiye'nin ihtiyacı olan hava savunma sistemlerini geliştirme ve devreye alma konusunda bu hafta çok kritik bir gelişme yaşanacak. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U'yu test edecek.

TRAKYA'DAN FIRLATILACAK

Hisar-U'nun adı 'Siper' olarak değiştirilmişti.

HİSAR-U diğer adıyla 'Siper', 800 km'lik radar hattında Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna; Trakya'dan Hopa'ya doğru fırlatılacak ve belirlenmiş olan bir hava hedefini imha edecek.

HİSAR-U'nun 3-5 yıl içinde envantere alınması planlanıyor.

KARADENİZ'DE NOTAM İLAN EDİLDİ

Hisar-U'nun bu hafta içinde test edilmesi beklenirken Edirne ve Giresun arasında da 850 km'lik bir alanda NOTAM ilan edildiği öğrenildi.

Bu kararın Hisar-U'nun test atışmasının yapılması için ilan edildiği düşünülüyor.

Stratejist Doktor Eray Güçlüer, A Haber'de Türkiye'nin test edeceği en güçlü silahlarına yönelik kritik paylaşımlarda bulundu.

NOTAM NEDİR?

"Karadeniz'de 850 km'lik alandan ilan edilen NOTAM bölgesine, belirtilen saatlerde hiçbir geminin girmemesi gerekiyor. Ezkaza bir geminin girmesi durumunda bu onun sorumluluğundadır. Bu tüm dünyaya deklare ediliyor. Notam aslında noktalar demek, yani noktaların işaretlenmiş hali. Belirlenmiş alana girmek tamamen yasaktır. Herhangi olası ters bir durumda gemiler batabilir ve zarar görebilirler. NOTAM bu sebeple işaretlenmiş bölgeler dahilinde dünyaya deklare edildi."

"ABD'NİN TÜRK 'SİPER'LERİNE İHTİYACI VAR"

"Amerika'nın Yunanistan üzerinden Türkiye'ye yönelik askeri planları çöktü. Navigasyon özellikli olan silah, hava savunma ve füzelere karşı sistemi devreye sokarak, diğer sialhları havada imha ediyor. Dünyada en yüksek irtifaya sahip savaş uçağı yaklaşık 25 binlerde, 'siper' ise bunun üstünde bulunuyor."

"DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK..."

'Hisar ve 'Siper' füze sistemleri Amerikan 'patriot' füzelerinden daha üst seviyede yer alıyor. Amerika'nın Türk 'siper'lerine ihtiyacı var. Bizim 'siper' füzemiz için her yıl 100 km menzil artırımı yapılacak ve bu 600 km'ye kadar çıkarılacak. Bunun dünyada başka bir örneği yok.

"YUNANİSTAN'DAN KALKABİLECEK BİR UÇAĞI ANAKARADAN ÇIKMADA VURABİLİR"

Siper Türkiye'nin gururu, maalesef geçmişte böyle sistemler yoktu. Küçücük bir hareketli dronu, radar sisteminin algılamasıyla vurabiliyor. Bu sistemler mobil kodlarla yapılmış sistemler, 'hisar' Anadolu'nun yakın savunmasında iken, 'Siper' ise Anadolu'nun uzaktan derin savunmasına yarıyor. İzmir ve Yunan anakara sahasındaki mesafe 150 km, şuan biz Yunanistan'dan kalkabilecek herhangi bir uçağı, Yunan anakarasından çıkmadan vurabiliriz

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