Son dakika | Eyüpsultan'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi...Eyüpsultan'da otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda vatandaş yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Eyüpsultan Kemerburgaz'da servis otobüsünün köprü üzerinden düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 29 kişi yaralandı.
Işıklar-Ağaçlı yolu üzerindeki köprüde seyreden 34 GEL 771 plakalı servis otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 6 metre yükseklikten boş araziye düştü.
İhbar üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüste sürücü ve 46 kişinin bulunduğu, kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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