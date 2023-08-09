MGK'da Başkomutan ile Komutan arasında duygu dolu anlar! Avsever Paşa'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Başkan Erdoğan, son kez MGK toplantısına katılan ve 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye etti. 1971 yılından bu yana askerlik görevine sürdüren Avsever'in son MGK'sında Başkan Erdoğan ile diyalogu sırasında duygu dolu anlar yaşandı.
Erdoğan başkanlığındaki MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı başlamadan önce Erdoğan, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye etti.
Emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genel Kurmay Başkan Vekili Orgeneral Musa Avsever, "Sayın Cumhurbaşkanım müsaade ederseniz 1971 yılında başladığım askerliğe, bu şura ile son oluyor. Gerçekten bir subayın gelebileceği en seviyeye geldim. Size müteşekkirim. Duygulandım." diyerek Başkan Erdoğan'a sarıldı. Başkan Erdoğan ise Avsever'e, "Kendisi duygulandı, bizi de duygulandırıyor" ifadelerini kullandı.
Orgeneral Atilla Gülan da TSK'ya 47 sene hizmet verdiğini ifade ederek, Avsever'en kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu söyledi.
Görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gülan, destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.
Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen MGK'nın ardından emekliye ayrılan Emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genel Kurmay Başkan Vekili Orgeneral Musa Avsever'in duygu dolu anları A Haber'de yorumlandı.
"BU GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'NİN KOMUTANLARINA İLGİSİNİ VE SEVGİSİNİ GÖSTERİYOR"
Gazeteci Zafer Şahin, "Bu görüntüler Türkiye Cumhuriyeti'nin fedakar komutanlarına olan ilgisini, sevgisini ve onu nasıl onure ettiğini gösteriyor. Musa Paşa çok değerli bir komutan benim kendisiyle iki defa seyahat etme imkanım oldu. O zamanlar Kara Kuvvetleri Komutanı'ydı sayın Avsever, tam bir Anadolu insanı ve görev adamıdır.
"FETÖ'CÜ HAİNLERE KARŞI MÜCADELE EDEN İLK KOMUTANLARDAN BİRİDİR"
15 Temmuz ihanetinin gerçekleştiği gece televizyona bağlanarak FETÖ'cü hainlere karşı mücadele edeceğini açıklayan, ilk komutanlardan biridir. Tarihlere dikkat etmek lazım, '1971 yılından beri bu üniformayı giyiyorum' diyor. Gerçekten anlamlı görüntüler, geçmişte hatırladığımız Milli Güvenlik Kurulu toplantılarından neler olurdu neler, o zamanki medya o yüksek askeri şuraya o kadar büyük algı operasyonlarıyla yaklaşırdık ki. Bugün gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti devletinin Başkomutanı Sayın Cumhurbaşkanı ve Kara Kuvvetleri Komutan arasındaki görüntü Türkiye'nin sivilleştiğinin ve normalleştiğinin bir görüntüsü." İfadelerini kullandı.
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