MGK’da Başkomutan ile Komutan arasında duygu dolu anlar! Avsever Paşa’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür

"BU GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'NİN KOMUTANLARINA İLGİSİNİ VE SEVGİSİNİ GÖSTERİYOR"

Gazeteci Zafer Şahin, "Bu görüntüler Türkiye Cumhuriyeti'nin fedakar komutanlarına olan ilgisini, sevgisini ve onu nasıl onure ettiğini gösteriyor. Musa Paşa çok değerli bir komutan benim kendisiyle iki defa seyahat etme imkanım oldu. O zamanlar Kara Kuvvetleri Komutanı'ydı sayın Avsever, tam bir Anadolu insanı ve görev adamıdır.