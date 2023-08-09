ABB çalışanları isyanda! Mansur Yavaş’a çok sert sözler: Biz aileden değil miyiz?

Usta öğreticilerin, siyaset dışı açıklamalar beklediklerini dile getirmeleri üzerine Ünal, "Biz, hakkınızın yanındayız. Bununla ilgili Meral Hanım da konuşma yaptı, ben de Meclis'te bunu dile getiriyorum. Bu konuda samimi şekilde hareket ediyoruz, siyasi amaçla değil." sözlerini sarf etti.

Fatih Ünal, konuşmasının ardından, başlamak üzere olan ABB Meclis Toplantısı'na katılmak için usta öğreticilerden birkaç temsilci çağırdı.

Toplantıya katılan usta öğreticiler, Ünal'ın, toplantıda sorunları dile getirdiğini aktardı.