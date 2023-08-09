Başkan Erdoğan liderliğindeki kritik MGK toplantısı sona erdi! Terörle mücadele vurgusu
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, MGK toplantısına son kez katıldı. Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Kritik toplantı sonrası bildiri yayımlandı. Bildiride terörle mücadele vurgusu yapıldı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, MGK'nın 7 maddelik yazılı bildirisini canlı yayında değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE TOPLANTIDA
1.PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.
FETÖ ile mücadelede gelinen son aşama değerlendirilmiş; Türkiye'nin başta güvenlik ve dış politika alanlarında olmak üzere, stratejik kazanımlarını engellemek maksadıyla kurgulanan ve harekete geçirilen bu ihanet şebekesine hiçbir surette mevcudiyet hakkı tanınmayacağı bir kez daha vurgulanmıştır.
2.Eşsiz fedakârlıklarla kazanılan Millî Mücadelemizin sonunda imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın yüzüncü yıl dönümünde de tarihin Türkiye Cumhuriyeti'ne yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine getirildiği ifade edilmiş; bölgemizde bir asırdır barış ve istikrara temel teşkil eden antlaşma ile kurulan düzenin milletimizin menfaatleri doğrultusunda tahkim edilmesine yönelik kararlılık teyit edilmiştir.
3.Komşumuz Irak ile iş birliğimizin her alanda daha da geliştirilmesinin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin önemli kazanımlar elde etmesine katkıda bulunacağı belirtilmiş; Türkiye'nin terörle mücadele ile güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarının samimiyetle desteklenmesinin, iş birliği zeminini güçlendireceğine işaret edilmiştir.
4.Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatı ve müteakip aşamalarda bölgemize yönelik muhtemel etkileri etraflıca ele alınmış; Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edilmiştir. Tüm taraflara, gecikmeksizin müzakere masasına oturma ve savaşa son verme çağrısında bulunulmuş; tahıl anlaşmasına geri dönülmesinin muhtaç ülkelerdeki muhtemel olumsuzlukları önleyeceği ve gıda istikrarına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.
5.Afrika'da meydana gelen ve kıta geneline sirayet edebilecek mahiyetteki son gelişmeler değerlendirilmiş; kıta'nın meselelerine en uygun çözümlerin ancak kıta'nın sahiplerince bulunabileceği ifade edilmiştir.
6.İslam dinini hedef alarak iki milyara yakın Müslümanı rencide eden ve birleşmiş milletler tarafından da nefret suçu olarak nitelendirilen menfur eylemlerin engellenmesi ve suçluların cezalandırılması hususundaki sorumluluklarını yerine getirmeyen devletler; ifade hürriyeti kisvesiyle ektikleri nefret tohumlarının ortaya çıkarabileceği yıkıcı etkileri idrak ederek bir an evvel bu tutumlarını değiştirmeye ve kutsal değerlere yönelik saldırılara karşı birlikte mücadele etmeye davet edilmiştir.
7.Küresel bir kriz hâlini almaya başlayan iklim değişikliğinin, düzensiz göçlerden sosyal buhranlara, iç karışıklıklardan devletler arası çatışmalara kadar pek çok sorunu tetikleyebilecek etkileri üzerinde durulmuş; insanlığın bu müşterek meselesine ancak uluslararası toplumun adil ve samimi gayreti ile iş birliğinin çözüm getirebileceği belirtilmiştir.
AYSEVER VE GÜLAN SON KEZ KATILDI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın katıldığı son toplantı.
HANGİ KONULAR MASADA?
Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konuları ele alındı.
Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlandı.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konuları masadaydı.
Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörüldü.
A HABER MGK'NIN GÜNDEMİNE GÖZ ATTI
A Haber muhabiri Rüya Akkuş, kritik MGK'ya dair detayları anlattı.
Akkuş, "MGK'da önemli başlıklar olacak. Bir taraftan tahıl krizi sürmekte. Türkiye'nin temasları sürüyor. Bu konuda Başkan Erdoğan ve Putin görüştü. Bu mesele MGK'nın gündeminde olacak. Türkiye bir kez daha masada olacağını vurgulayacak gibi gözüküyor. Açıklama içinde tahıl koridoruna yer verilmesini bekliyoruz. Bunun yanında Güney Kafkasya önemli. Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir normalleşme süreci var. Buna karşılık gerilen ilişkiler de var. Türkiye bu yakından takip etmekte. Ermenistan'ı gerektiği şekilde uyarıyor. Bu mesele de gündemde olacak. Öte yandan terör ile mücadele hız kesmeden sürüyor.
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonlar ve hareketlilik de gündemde. Türkiye o bölgeyi temizlemek ve güvenli hale getirdikten sonra da o bölge içerisindeki özellikle göçmenlerin bölgeye dönüşünü sağlamak istiyor. Buna da 'güvenli dönüş' adı verilmekte. Son bir başlık ise Batı'da artan İslamofobi'ye ilişkin olacak. Hem İsveç'te hem de Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik bazı saldırlar söz konusu. Türkiye net bir şekilde duruşunu ifade etti ve buna İslam ülkelerini de göreve davet ediyor. Bu başlık da MGK'da ele alınacak. İsveç ile devam eden NATO konusu da MGK gündeminde. İsveç'e uyarı başlığı MGK bildirisinde kendisine yer bulacak." ifadelerine yer verdi.
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