TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Danimarka'ya tepki: Lanetliyoruz
Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Danimarka’da kutsal kitabımıza yönelik meydana gelen nefret söylemlerine ilşkin paylaşım yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Danimarka'da kutsal kitabımıza yönelik meydana gelen nefret söylemlerine ilşkin paylaşım yaptı.
Yaptığı paylaşımda Kurtulmuş şu ifadelere yer verdi:
Batı dünyasında bazı karanlık çevrelerce kışkırtılan İslam düşmanlığı ve ırkçılığın geldiği tehlikeli boyutları endişe ve dikkatle takip ediyoruz.
Danimarka'da kutsal kitabımıza yönelik nefret eylemlerini şiddetle tel'in ediyoruz.
İslam düşmanlığı aslında açık bir insanlık düşmanlığına evrilmiştir.
İnsanlığı ön yargılarından kurtarmanın imkanlarını ararken, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını lanetliyoruz.
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