ABB’nin umursamadığı kanalizayon sorunu A Haber devreye girince çözüldü
Ankara Keçiören'deki Tepebaşı mahallesi sakinleri CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden iki aydır çözülmeyen kanalizasyon sorunu nedeniyle şikayetçiydi. A Haber vatandaşın sesi oldu ve kanalizasyon sorunu ertesi gün çözüldü. Mahalleli sesini duyuran A Haber'e teşekkür etti.
Giriş Tarihi: 23.06.2023
18:56 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
19:26
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Tepebaşı mahallesi sakinleri 2 aydır çözülemeyen, evlerinin önündeki kanalizasyon sorunu nedeniyle, CHP'li Başkan
Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) şikayetçiydi. GALERİ DEVAM EDİYOR
"KAÇ DEFA BAŞVURU YAPTIK BİR SONUÇ ALAMADIK"
ASKİ'ye sürekli haber verdiklerini ancak hiçbir şekilde yardım alamadıklarını bildiren vatandaşlar "Sorunumuz 2 aydır bu şekilde. Haftalardır burayı yaptırabilmek için uğraşıyoruz. Kokudan duramıyoruz. Evin içini su basıyor. Cam açamıyoruz, kapı açamıyoruz. Çamaşır bile seremiyoruz. Bunu bulduğuna şükret bu havada diyorlar. Böyle vatandaşa hizmet mi olur? Yarın bir sürü hastalıklar olacaktır burada. Bunun sorumlusu kim olacak? ASKİ! Telefon ediyorum ASKİ'ye vidanjör gönderiyor yarım saat bir çekiyor yarım saat sonra yine aynı. İlgilenmiyorlar! Gençler her gün ASKİ'deler. Her gün ASKİ'deler. Bakıp gidiyorlar bir çözüm bulunmadı buna. Yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz. Kaç defa başvuru yaptık ama bir neticeye ulaşamadık." sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.
2 AYDIR BİTMEYEN KANALİZAYON SORUNU A HABER DEVREYE GİRİNCE ÇÖZÜLDÜ
Bu yaşananlar sonrası şikayeti haber yapan
A Haber, vatandaşın sesi oldu haberin yapıldığı günün ertesi günü mahallelinin kanalizasyon sorunu çözüldü.
Kanalizasyon suyunun geçtiği yerlerse ilaçlama yapılarak temizlendi.
Mahalle sakinleri seslerini duyuran A Haber'e teşekkür etti. İşte o açıklamalar...