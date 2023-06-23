ABB’nin umursamadığı kanalizayon sorunu A Haber devreye girince çözüldü

"KAÇ DEFA BAŞVURU YAPTIK BİR SONUÇ ALAMADIK"

ASKİ'ye sürekli haber verdiklerini ancak hiçbir şekilde yardım alamadıklarını bildiren vatandaşlar "Sorunumuz 2 aydır bu şekilde. Haftalardır burayı yaptırabilmek için uğraşıyoruz. Kokudan duramıyoruz. Evin içini su basıyor. Cam açamıyoruz, kapı açamıyoruz. Çamaşır bile seremiyoruz. Bunu bulduğuna şükret bu havada diyorlar. Böyle vatandaşa hizmet mi olur? Yarın bir sürü hastalıklar olacaktır burada. Bunun sorumlusu kim olacak? ASKİ! Telefon ediyorum ASKİ'ye vidanjör gönderiyor yarım saat bir çekiyor yarım saat sonra yine aynı. İlgilenmiyorlar! Gençler her gün ASKİ'deler. Her gün ASKİ'deler. Bakıp gidiyorlar bir çözüm bulunmadı buna. Yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz. Kaç defa başvuru yaptık ama bir neticeye ulaşamadık." sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.