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İBB öğrenci ve tam bilet abonman aylık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul öğrenci aylık akbil, İstanbul kart abonman fiyatları zamlandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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İBB öğrenci ve tam bilet abonman aylık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul öğrenci aylık akbil, İstanbul kart abonman fiyatları zamlandı mı?

"İBB öğrenci ve tam bilet abonman aylık fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İBB yönetimi İstanbul'da ulaşıma yüzde 51,2 zam yaptı. Tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Peki, İBB öğrenci ve tam bilet abonman aylık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul öğrenci aylık akbil, İstanbul kart abonman fiyatları zamlandı mı?

"İBB öğrenci ve tam bilet abonman aylık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul öğrenci aylık abonman fiyatları zamlandı mı?" sorularının cevapları araştrılan konular arasında yer alıyor. Tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Peki, İBB öğrenci ve tam bilet abonman aylık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul öğrenci aylık akbil, İstanbul kart abonman fiyatları zamlandı mı?

İSTANBUL'DA YENİ ULAŞIM TARİFESİ

Zamla birlikte 9,90 olan tam biniş ücreti 15 TL'ye yükseldi. Öğrenci 4,83'den 7,32'ye yükselirken, metrobüs 14,69 TL'den 22,25 TL'ye yükseldi.

Taksi açılış ücretine ise yüzde 75 oranında zam geldi. 40 TL'lik indi bindi ücreti 70 TL'ye çıktı.

Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek.

Okul servisinde 792 TL olan 0-1 k aylık ücretinin bin 200 TL, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 422 TL olan ilk kalkış ücretinin 640 TL olması öngörüldü.

"ULAŞIMI UCUZLATACAĞIZ" VAADİ VEREN İMAMOĞLU ZAM ÜSTÜNE ZAM BİNDİRDİ

Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlı 2019'daki yerel seçim öncesi "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz" vaadinde bulunmuştu

Öğrenci ve tam bilet fiyatları ne kadar oldu? ÖĞRENCİ VE TAM BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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