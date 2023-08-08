"İBB öğrenci ve tam bilet abonman aylık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul öğrenci aylık abonman fiyatları zamlandı mı?" sorularının cevapları araştrılan konular arasında yer alıyor. Tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Peki, İBB öğrenci ve tam bilet abonman aylık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul öğrenci aylık akbil, İstanbul kart abonman fiyatları zamlandı mı?