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İBB öğrenci ve tam bilet fiyatları ne kadar oldu? Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? İşte zamlı fiyatlar…

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Giriş: 08.08.2023 12:06
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi. Detayları İslim Çobanoğlu anlattı.
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