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Eyyam-ı Bahur gitti! Basra sıcakları geliyor... Sıcaklıklar 48 dereceyi görecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.08.2023
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Eyyam-ı Bahur gitti! Basra sıcakları geliyor... Sıcaklıklar 48 dereceyi görecek

Dünyada bu yıl rekor düzeye gelen sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji verilerine göre Türkiye’de bu yaz sıcaklıklar vatandaşları bezdirdi. Ülkemizi son günlerde etkisi altına alan “Eyyam-ı Bahur” ve “Afrika” sıcaklarının Türkiye’yi terk etmenin ardından, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü bu kez "Basra" sıcaklarının Güneydoğu bölgesinden yurda giriş yaptığını açıkladı. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 derece üstüne çıkacağı konuşulurken, 48 derece gibi ‘maksimum değerlerin de görülebileceği belirtiliyor.

Türkiye'de bı yıl yaşanan sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcaklarının yurdu terk ettiği ve yerini Güneydoğu Bölgesi tarafından gelen Basra sıcaklarının aldığı açıklandı.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nde Meteoroloji Mühendisi Hümeyra Betül Akgül, bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcakların 6 ile 10 derece kadar yükselebileceğini söyledi.

BU SAATLERE DİKKAT!

Uzmanlar ise vatandaşları uyararak, saat 11.00 ile 16.00 arasında kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.



"PERŞEMBE GÜNÜ MAKSİMUM SICAKLARA ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Akgül, "Bölgemizde mevsim normallerini üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ortalamanın 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bölgemizde bazı illerimizde hava sıcaklıkları Diyarbakır 41-45 derece, Şanlıurfa 38-44 derece, Mardin 30-40 derece, Batman 42-45 derece, Siirt 41-43 derece ve Şırnak 38-40 derecelik sıcaklıklar arasında seyretmesini tahmin ediyoruz. Özellikle Perşembe günü maksimum sıcaklara ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.



"PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE KAVRULACAK"

Daha önce yurtta Afrika sıcaklarının etkisini gösterdiğini ve bu sıcakların son birkaç gündür yerini Basra sıcaklarına bıraktığını dile getiren Akgül, şöyle devam etti:

"Güneydoğu Anadolu şu an Basra Körfezi'nden gelen sıcak havanın etkisi altındadır. Basra'daki basınç merkezi tamamen bölgemiz üzerinde etkisini göstermektedir. Daha önce Afrika sıcakları Basra sıcaklarını tetiklerken, şimdi Afrika sıcaklarının etkisini yitirmesiyle Batı illerimizde bir serinleme mevcut. Şuan tüm sıcaklık Güneydoğu Anadolu Bölgemizin üzerinde etkisini gösteriyor. O yüzden Perşembe günü maksimum sıcakları yaşayacağız. Perşembe gününden sonra ise kademeli olarak bir iniş bekliyoruz. Bu sıcaklar ayın 14'üne kadar devam edecek diye tahmin ediyoruz"

SAĞLIK AÇISINDAN OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Hava sıcaklarının insan üzerinde sağlık açısından olumsuz etki oluşabileceğine dikkat çeken Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit ise vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunan Şenyiğit, şunları kaydetti:

"Ağustos ayının ilk haftası etkisini gösteren Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcakları bittiği halde halen bu aşırı sıcakların devam ettiğini görüyoruz. Muhtemelen bu aşırı sıcaklar bölgemizi ve ülkemizi aşırı bir şekilde etkileyecektir. Bu dönemde korunma ile alakalı en önemli hadise gündüz 11.00 ile öğleden sonra 16.00 saatleri arasında mutlaka dışarı çıkamamak gerekiyor. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın hasta olanlar ve tansiyon hastalığı olanlar çok dikkatli olmalıdır. Bu sıcakta dışarı çıkıp aşırı sıcağa maruz kalındığında beyin kanaması dahil olmak üzere her türlü sağlık sorunu meydan gelir."



"GÜNEŞ ÇARPMALARI ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR"

Sıcak havalarda bol su tüketilmesi gerektiğine değinen Şenyiğit, şöyle konuştu:

"Dışarı çıkarken vatandaşlarımız mümkünse şapka ve ince kıyafetler giymelidir. Bu dönemde böbrek hastalarının sıvı alımını çok iyi dengelemeleri gerekmektedir. Aşırı terlemeden sora böbrek hastalığı olan vatandaşlarımız daha çok etkilenebilmektedir. Onun için bu dönemde bol su tüketmekten kaçınmayalım. Güneş çarpmaları ölümle sonuçlanabilir. Özellikle tansiyon hastalarının çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Aşırı yüksek tansiyonlarda beyin kanaması da dahil olmak üzere çok bariz derecede ciddi sağlık sorunlarını olduğunu biliyoruz. Kalp hastası olanlarda kalp krizini artması, böbrek hastalığı olan vatandaşlarda susuz kalmaya bağlı olarak böbrek hastalığının fazla olmasını görmekteyiz"

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