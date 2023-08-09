"Eyyam-ı bahur" gitti, "Basra" geldi! Sıcakların 6 ile 10 derece kadar yükselebileceği tahmin ediliyor

Türkiye'yi etkisi altına alan "Eyyam-ı bahur" sıcakları yurdu terk etti ancak bu kez "Basra" sıcakları yurda giriş yaptı. Uzmanlar özellikle Güneydoğu'da saat 11 ile 16 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söylüyor.

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