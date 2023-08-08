CHP'li Bornova Belediyesi'nden ağaç katliamı! Hani çevreciler neredesiniz? Bölge halkı isyanda: Allah sizi kahretsin
İzmir’de CHP’li Bornova Belediyesi’nin Evka-3 semtinde ağaç katliamı yapması büyük tepki çekti. O anları videoya alan bir kadının ‘Yapmayın ne olur yapmayın. Yazık bunlara. Allah cezanızı versin hepinizin. Allah sizi kahretsin. Polisi arayın” dediği duyuldu. Bornova Belediyesi ekiplerinin ise hiçbir şey olmamış gibi ağaçları kesmeye devam ettikleri görüldü.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Evka 3 Mahallesi'nde yaşanan ağaç katliamı anbean vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzyuva'da aralarında zeytin ağaçlarının da bulunduğu çok sayıda ağaç CHP'li Bornova Belediyesi ekipleri tarafından kesildi.
Belediye ekipleri vatandaşların tepkilerine rağmen ağaçları tek tek kesmeyi sürdürdü.
O anları videoya alan bir kadının "Yapmayın ne olur yapmayın. Yazık bunlara. Allah cezanızı versin hepinizin. Allah sizi kahretsin. Polisi arayın" dediği duyuldu. Bornova Belediyesi ekiplerinin ise hiçbir şey olmamış gibi ağaçları kesmeye devam ettikleri görüldü.
MUHALEFET VE PKK'DAN AKBELEN PROVOKASYONUNA DESTEK
Muğla Milas'taki termik santraller konusunda yapılan provokasyonlar, CHP'nin kışkırtma çabaları ve sözde çevrecilerin karalama kampanyaları kamuoyu gündemini meşgul etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla'ya giderek provokasyona kalkıştığı Akbelen'deki kirli oyuna PKK'dan da destek geldi.
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