Cemal Enginyurt: Mitinglerde 6 lider konuşma yaptı! En iyi öğrenci dersi 20 dakika dinler bunlar 1,5 saat konuştu
Seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'den milletvekili koparmak için Bay Kemal'e övgüler yağdıran küçük ortaklar, seçimlerdeki mağlubiyet sonrası Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, ittifak ortaklarına yüklenirken halka kendilerini anlatamadıklarını ifade etti. Enginyurt "Mitinglerde 6 lider konuşma yaptı. En iyi öğrenci dersi 20 dakika dinler bunlar 1,5 saat konuştular." dedi. İYİ Parti'ye de yüklenen Enginyurt "Masada kalktığınızda oturmayıp aday çıkarıp oy alsaydınız" ifadelerini kullandı.
Seçimlerde arkasına HDP ve PKK'nın yanında İYİ Parti ile küçük ortaklarını alan Kemal Kılıçdaroğlu, büyük bir hezimet yaşadı.
SEÇİMLER ÖNCESİ ÖVÜP MAĞLUBİYET SONRASI GÖMDÜLER
Yaşanan mağlubiyet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, faturayı danışmanlar ve MYK üyelerine kesti. Seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'na övgüler düzen ve CHP'den yaklaşık 39 milletvekili söğüşleyen küçük ortaklar mağlubiyet sonrası Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.
AKŞENER: EMEKLİ OLUP EVİNE GİTMELİ
Seçimleri kaybettiklerini açıklayan Akşener, Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak da "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" dedi.
"15 VEKİL EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"
Partisinin olağan kurultayında açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle ilgili konuşurken "CHP'den seçime girmek için istediğim 15 vekil hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi.
"EN SON TERCİHİM CHP LİSTESİYDİ"
Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyledi.
"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullandı.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt seçimler sonrası koalisyonda yaşananları anlattı.
EN İYİ ÖĞRENCİ 20 DAKİKA DİNLER BUNLAR 1,5 SAAT KONUŞTULAR
Mitinglerde 6 lider konuşma yaptı. En iyi öğrenci dersi 20 dakika dinler. 1,5 saat konuştular. Herkes aynı anda 6 ilde konuşma yapsa daha iyi olmaz mıydı?
KILIÇDAROĞLU'NU BOŞA DÜŞÜRMEK İSTEDİLER
Şimdi sırf Kılıçdaroğlu'nu boşa düşürmek için "Sağcılar CHP'ye oy vermez. Bizim taban oy vermez" sözlerini kullandılar. Sen çıkar 90 yaşındaki halam CHP'ye oy vermiyor dersen sizin taban niye oy versin?
ÇALIŞMAYIN KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİLER
Ama solcular 15 vekili DEVA'ya, 10 vekili Gelecek Partisi'ne verirken sorun yok. Solcular neden size oy verdi o zaman? Siz çalışmayın bahaneyi de Kılıçdaroğlu'na yükleyin.
İYİ PARTİ'YE DE YÜKLENDİ: MASAYA OTURMAYIP ADAY ÇIKARSAYDINIZ
Madem Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını biliyordunuz neden seçime girdiniz? Masadan kalktığınızda oturmaz ve bir aday çıkarırdınız sağ seçmen de size oy verirdi. Ya da kendiniz aday olurdunuz. Ne katkınız oldu da konuşuyorsunuz?
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