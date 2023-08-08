Cemal Enginyurt: Mitinglerde 6 lider konuşma yaptı! En iyi öğrenci dersi 20 dakika dinler bunlar 1,5 saat konuştu

ÇALIŞMAYIN KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİLER

Ama solcular 15 vekili DEVA'ya, 10 vekili Gelecek Partisi'ne verirken sorun yok. Solcular neden size oy verdi o zaman? Siz çalışmayın bahaneyi de Kılıçdaroğlu'na yükleyin.

İYİ PARTİ'YE DE YÜKLENDİ: MASAYA OTURMAYIP ADAY ÇIKARSAYDINIZ

Madem Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını biliyordunuz neden seçime girdiniz? Masadan kalktığınızda oturmaz ve bir aday çıkarırdınız sağ seçmen de size oy verirdi. Ya da kendiniz aday olurdunuz. Ne katkınız oldu da konuşuyorsunuz?