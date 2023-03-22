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CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'a sus payı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’a sus payı

FETÖ'nün Belediyeler İmamı olan Erkan Karaarslan'ın irtibatlı olduğu Üniversal Yazılım Anonim Şirketi'ne CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından milyonlarca liralık ihale verildiği ortaya çıktı. Çerçioğlu'nun yıllarca danışmanlığını yapan Erkan Karaarslan'a bu ihalenin aleyhinde konuşmaması için sus payı olarak verdiği iddia edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik açılan davanın sanıklarından olan ve başka bir ilde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.



FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaaslan'ın kendi ve yakınları adına kurduğu şirketlerin 2012-2016 yılları arasında aldığı ihaleler yer aldı.

Karaarslan'ın kendisine ait E-Yöntem, Muhkem, Kamusis, DKR ve yakınları adına kurduğu şirketler Vizyon, Üniversal, Mali Hizmeter, YEKÜD, BEKAD İktisadi Kuruluşları ile 4 yıl içinde 417 İl, İlçe belediyeleri ile kamu kurum kuruluşlarından pazarlık usulü danışmanlık hizmet alımı ihaleleri aldığı belirlendi.

FETÖ Belediyeler imamı Erkan Karaarslanı'ı danışman olarak yanında yıllarca istihdam eden ve onlarca ihale veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Karaarslan ile irtibatlı firmaya ihale vermeye devam ettiği belirlendi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2022'de ''Abone Bilgi Yönetim Sistemi ve Yönetim Bilgi Sistemi alım ve bakım'' ihalesini tek teklif sahibi Üniversal Yazılım Anonim Şirketi 5 milyon 604 bin lira bedelle aldı.

SUS PAYI
Çerçioğlu'nun yıllarca danışmanlığını yapan Erkan Karaarslan'a bu ihalenin aleyhinde konuşmaması için sus payı olarak verdiği iddia edildi.

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