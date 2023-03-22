CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’a sus payı

FETÖ Belediyeler imamı Erkan Karaarslanı'ı danışman olarak yanında yıllarca istihdam eden ve onlarca ihale veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Karaarslan ile irtibatlı firmaya ihale vermeye devam ettiği belirlendi.