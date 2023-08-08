"Terörist yengesi" HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar'dan Öcalan'a methiyeler! Gazi Meclis'te büyük skandal

Bu durumun son örneği HDPKK'lı Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın Gazi Meclis'i kirleten sözleri ve bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük naraları atması ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Uçar PKK ile ağız birliği yaparak , "Türkiye'nin demokratikleşmesi, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi, toplumsal barışın tesis edilmesinde en önemli aktör Sayın Abdullah Öcalan'dır" dedi.