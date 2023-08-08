08 Ağustos 2023, Salı
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Başkan Erdoğan Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti

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Giriş Tarihi: 08.08.2023
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Başkan Erdoğan Müslüman Alimler Heyeti’ni kabul etti

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği ile beraberindeki heyet ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği ile beraberindeki heyet ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de yer aldı.

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