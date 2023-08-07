07 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dün gece İstanbul'a meteor mu düştü? Meteor düşünce ne olur? Işık patlaması nerede görüldü?

Dün gece İstanbul'a meteor mu düştü? Meteor düşünce ne olur? Işık patlaması nerede görüldü?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023
ABONE OL
Dün gece İstanbul’a meteor mu düştü? Meteor düşünce ne olur? Işık patlaması nerede görüldü?

"İstanbul'a meteor mu düştü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Dün gece saatlerinde İstanbul'da gökyüzünde görülen ışık vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Konuya ilişkin görünütüler sosyal medyadan da paylaşılırken, birçok kişi meteor hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, haberin detayları...

"Dün gece meteor mu düştü?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. İstanbul'un gece saatlerinde gökyüzünde meydana gelen olağanüstü ışık hüzmesi, bölge sakinlerini bir hayli şaşırtı. Halk, sosyal medya üzerinden paylaştıkları görüntülerle birlikte bu ilginç olayın nedenini anlamaya çalışıyor. İşte, ışık patlaması hakkında detaylar...

İSTANBUL'A METEOR MU DÜŞTÜ, IŞIK PATLAMASI NEDİR?

İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak ışık Yalova'daki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul ve birçok farklı ilde saat 02.20 sıralarında gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi, Yalova'daki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntüsünde hızlıca aşağı doğru inerken parlayıp büyüyen ışık kütlesinin bir süre sonra sönerek kaybolduğu görülüyor.

Sosyal medyada da pek çok insan tarafından paylaşılan görüntülerdeki parlak ışık kütlesinin atmosfere giren bir göktaşına ait olabileceği değerlendiriliyor.

Görülen bu ışık patlamasının nedeni hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

METEOR NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Meteor düşmesi olduğu iddia edilen görüntüler ardından "meteor" ve "meteor düşmesi" terimleri tekrar gündeme geldi.

Göktaşları bazen Dünya'nın atmosferine girer. Atmosfere giren göktaşlarına meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar.

METEOR DÜŞMESİ NEDEN OLUR, NE ANLAMA GELİR?

Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur.

Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir.

Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA