CHP’den ’ihraç’ edilen Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’nu savunan CHP’li Yarkadaş’a salvo: Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi

TANJU ÖZCAN'DAN CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ'A: DÜNYA TARİHİ BU KADAR BÜYÜK BİR YALAKALIK GÖRMEDİ

Geçtiğimiz günlerde CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yarkadaş'ın iddialarına tepki gösterip, "Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi." ifadelerini kullandı.

"BUNLARI SÖYLERKEN YÜZÜ DAHİ KIZARMIYOR"

Twitter hesabından Yarkadaş'ın söz konusu açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaşan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Yazıklar olsun! Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi. Neymiş; KK'nın desteği CHP tabanında %79'muş. Utanılacak bir şey yapmamış. (12 Seçim kaybı seni hiç utandırmıyor) Neymiş; koca CHP'de Genel Başkanlık yapacak kimse yokmuş. İzleyin, bunları söylerken yüzü dahi kızarmıyor. Barış Yarkadaş, bu lafları etmek için ne aldın veya hangi belediyelerin sözünü aldın?"