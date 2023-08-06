CHP'den 'ihraç' edilen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nu savunan CHP'li Yarkadaş'a salvo: Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi
Seçimlerdeki ağır hezimetin yankıları CHP’de tabanında sürmeye devam ediyor. ‘Değişim’ tepkilerinin odağı haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yancılarından Barış Yarkadaş, parti tabanının yüzde 79’unun CHP liderini desteklediğini katıldığı bir televizyon programında dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde partiden ‘ihraç’ edilen Tanju Özcan, Yarkadaş’ın iddialarına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağır tepki gösterdi. Özcan, “"Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi." ifadelerini kullandı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı için çıkalan hedefte CHP ve beraberindeki koalisyon masasının hezimete uğramasın üstünden aylar geçmesine rağmen kaos hala bitmiş değil.
Parti için yaşanan 'değişim' çağrıları ve 'kuyu kazma' operasyonları bitmek bilmezken, CHP yandaşları da her seferinde birbirine düşüyor.
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı televizyon programında, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aykırı tavırlarının parti tabanında rahatsızlığa neden olduğunu söyledi.
İmamoğlu'nun 'zoom' toplantısına ve CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarına değinen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu'nun CHP tabanında desteği %79 ile tarihindeki en yüksek oran. CHP tabanı, Kılıçdaroğlu yerine bir alternatif görmüyor.Bugüne kadar bizi utandıracak hiçbir şey yapmadı' diyorlar" ifadelerini kullandı.
TANJU ÖZCAN'DAN CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ'A: DÜNYA TARİHİ BU KADAR BÜYÜK BİR YALAKALIK GÖRMEDİ
Geçtiğimiz günlerde CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yarkadaş'ın iddialarına tepki gösterip, "Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi." ifadelerini kullandı.
"BUNLARI SÖYLERKEN YÜZÜ DAHİ KIZARMIYOR"
Twitter hesabından Yarkadaş'ın söz konusu açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaşan Özcan, şu ifadeleri kullandı:
"Yazıklar olsun! Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi. Neymiş; KK'nın desteği CHP tabanında %79'muş. Utanılacak bir şey yapmamış. (12 Seçim kaybı seni hiç utandırmıyor) Neymiş; koca CHP'de Genel Başkanlık yapacak kimse yokmuş. İzleyin, bunları söylerken yüzü dahi kızarmıyor. Barış Yarkadaş, bu lafları etmek için ne aldın veya hangi belediyelerin sözünü aldın?"
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