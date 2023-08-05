Son dakika: Kabine pazartesi günü Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konu başlıkları
Son dakika haberleri... Pazartesi günü gözler Külliye'de olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine'nin gündemindeki en önemli başlıklar arasında Tahıl Koridoru'nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı olacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine'nin gündeminde kritik konular yer alırken, en önemli başlıklar arasında Tahıl Koridoru'nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı olacak. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları…
"TAHIL KORİDORU" KRİZİ ELE ALINACAK
Yeni haftada Kabine, dış politika gündemiyle toplanacak. Başkan Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifrelerini Kabine ile paylaşacak. Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği görüşülecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyaset mesaisine pazartesi günü Kabine Toplantısı ile devam edecek. Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek.
DIŞ YATIRIM ODAKLI EKONOMİ PLANI
Ekonomi de Kabine'nin önemli başlıklarından biri olacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantı çıktılarını Kabine üyeleriyle paylaşacak.
Dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı paylaşacak.
Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.
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