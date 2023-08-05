Son dakika: Kabine pazartesi günü Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konu başlıkları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine'nin gündeminde kritik konular yer alırken, en önemli başlıklar arasında Tahıl Koridoru'nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı olacak. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları…

"TAHIL KORİDORU" KRİZİ ELE ALINACAK

Yeni haftada Kabine, dış politika gündemiyle toplanacak. Başkan Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifrelerini Kabine ile paylaşacak. Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği görüşülecek.