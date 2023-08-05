İYİ Parti’de istifa krizi! Önder Ertaş zehir zemberek sözlerle görevinden ayrıldı: Birkaç kişinin piyonu haline geldi





Geçtiğimiz günlerde Turgutlu İYİ Parti ilçe yönetimi ve teşkilatından bir grup Başkan Ertaş'ın yönetimini eleştirerek istifa etmişti.



Öte yandan partinin Manisa teşkilatlarından bir bir istifalar geliyor. Dün de Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan İYİ Parti İlçe Yönetimi'nde görevli 14 isim, İlçe Başkanı Halil Korkmaz'ın yönetim tarzını eleştirerek istifa ettiğini açıklamıştı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet ardından 8'li koalisyonun bileşenlerinden İYİ Parti'de parti yönetimine yönelik eleştirilerin dozu iyice artarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de eleştirilerin odağı oldu. Parti de ise eleştirilerin yanı sıra istifalar da devam ediyor. Geçtiğimiz ay İYİ Parti 27. Dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray "Türk toplumu ile Akşener arasında güven problemi oluştu" diyerek istifasını açıklamıştı, öte yandan eski devlet bakanı Prof. Dr. Ahat Andican kurucusu olduğu İYİ Parti ile yollarını ayırdığını sosyal medyadan duyurdu.