İYİ Parti'de istifa krizi! Önder Ertaş zehir zemberek sözlerle görevinden ayrıldı: Birkaç kişinin piyonu haline geldi
Manisa'da İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, "İYİ Parti birkaç kişinin piyonu haline gelmiştir, kuruluş amacını kaybetmiştir" diyerek istifa etti. Öte yandan dün de İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatından 14 kişi istifa etmişti.
İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunarak istifa edeceğini duyurdu. Ertaş, açıklamasında "Kurucusu olduğum İYİ Parti'den ve ilçe başkanlığından istifa ediyorum. İYİ Parti bir kaç kişinin piyonu haline gelmiştir. Kuruluş amacını kaybetmiştir. 'İYİ Parti'ye oy vermeyin' diyerek gezenlerin oyuncağı haline gelmiştir. Bizleri MHP'den koparan ve MHP'nin AKP'nin arka bahçesi olduğunu söyleyenler PKK'nın ve CHP'nin arka bahçesi oluşumlarından haberi yok galiba. Önümüzdeki hafta geniş kapsamlı bir istifa programı yapacağız." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Turgutlu İYİ Parti ilçe yönetimi ve teşkilatından bir grup Başkan Ertaş'ın yönetimini eleştirerek istifa etmişti.
Öte yandan partinin Manisa teşkilatlarından bir bir istifalar geliyor. Dün de Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan İYİ Parti İlçe Yönetimi'nde görevli 14 isim, İlçe Başkanı Halil Korkmaz'ın yönetim tarzını eleştirerek istifa ettiğini açıklamıştı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet ardından 8'li koalisyonun bileşenlerinden İYİ Parti'de parti yönetimine yönelik eleştirilerin dozu iyice artarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de eleştirilerin odağı oldu. Parti de ise eleştirilerin yanı sıra istifalar da devam ediyor. Geçtiğimiz ay İYİ Parti 27. Dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray "Türk toplumu ile Akşener arasında güven problemi oluştu" diyerek istifasını açıklamıştı, öte yandan eski devlet bakanı Prof. Dr. Ahat Andican kurucusu olduğu İYİ Parti ile yollarını ayırdığını sosyal medyadan duyurdu.
Andican "İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum" dedikten sonra "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkânı kalmamış durumdadır" ifadelerini kullandı.
KAVUNCU'DAN İSTİFA EDENLERE GÖNDERME: "TEK DERDİ ZİRVEYE…"
İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise Ahat Andican'ın istifasını açıklamasından hemen sonra sosyal medyadan bir ileti paylaştı. Kavuncu, "Tek derdi zirveye çıkmak olanlarla yük taşıyamazsınız" yorumunda bulundu. Kavuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir alıntıyla birlikte şunları yazdı: "Rahmetli Galip Erdem diyor ki; "Bizler davayı Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkaracaktık. Bin zahmet ve acılar çekerek tırmandık. Zirvede sevincimiz sonsuzdu. Ama bir noksanımız olduğunu farkettik. Davayı dağın eteklerinde unutmuştuk. Meğer biz davayı değil kendimizi dağın zirvesine çıkartmıştık. Tek derdi zirveye çıkmak olanlarla yük taşıyamazsınız, zaman ilerledikçe yükün bizzat kendisi olurlar. Allah bizleri tek derdi memleket sevdası olanlarla yoldaş, ülküdaş yapsın!"
UĞUR POYRAZ DA SERT ÇIKMIŞTI: "AKŞENER'E KARŞI TERBİYESİZLİK VE HADSİZLİK..."
İYİ Parti Genel Sekreteri ve İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, seçim sonrasında hem parti içinde yaşanan eleştiriler hem de bu eleştirilerin sosyal medyaya taşınması ve istifalar sonrasında manifesto gibi bir açıklama yayınlamıştı. Poyraz, Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik yapıldığını belirttiği açıklamasında şunları dile getirmişti: "Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz İYİ Parti'mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır."
ORTAK AKIL PLATFORMU: "KAMUOYU ÖNÜNDE HESAP VERMELİDİR" DEMİŞTİ
Ayrıca İYİ Parti, 24-25 Haziran'da Kurultay'a gitme kararı almış, parti içerisindeki rahatsızlık da iyice gün yüzüne çıkmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kazan kaldıran isimler "Ortak Akıl Platformu" adı altında bildiri yayınlamıştı. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'ın paylaştığı bildiride "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız.
Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz" ifadelerine yer verilmişti. Bildiride ayrıca "Halkta karşılığını bulmayan, partimizin oy kaybına neden olan başarısız ittifak ve altılı masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir" denmişti.
EMİNE KÜÇÜKALİ DE İSTİFA ETTİ
Emine Küçükali de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gördüğüm lüzüm üzerine İyi Parti'deki Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Parti Üyeliğinden istifa ediyorum. Büyük Türk Milleti'ne saygılarımla arz ederim" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları erken açıklanır mı 2023? ÖSYM DGS ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
- Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı son dakika? Kılıçdaroğlu'nun konvoyu kaza mı yaptı, nerede?
- Evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği!
- İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2023 | İş arayanlara müjde! KPSS ŞARTI YOK! Ağustos işçi alım ilanı yeni yayınlandı! İşte, şartlar...
- Ünlü Youtuber'a eşinden bıçaklı saldırı! 32 yerinden bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım öldü mü?
- F-35, J-31, Su-57... Hepsi bir yana o bir yana! Listede Türkiye var! Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...
- Pandemi cezaları iadesi başvuru formu 2023! Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınır?
- Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek? Uzmanlardan sevindiren açıklama! Tarih verildi: O gün serinleyeceğiz
- 7.500 TL ve üzeri maaş alanlara gün doğdu! Müjde az evvel geldi! SSK BAĞ-KUR emeklisine 10.000 TL ödeme...
- ÖABT kaç dakika sürecek? 2023 KPSS ÖABT ne zaman? Sınav süresi, saati, soru sayısı...
- 0.25 GRAM ALTIN / DOLAR KAÇ TL? 5 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, tam, yarım altın...
- Aile Destek ödemesine zam geldi mi, kaç TL oldu? Ağustos 2023 sosyal yardım parası ne zaman yatacak?