Mansur Yavaş’ın yalan vaatlerine AK Partili Hakan Han Özcan’dan tepki: Önce tazminatlarını ver!

"SEN ÖNCE TAZMİNATLARI VER"

31 Mart seçimlerinden önce "EYT'yi ben çözeceğim" vaadinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın "Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler." şeklindeki sosyal medya paylaşımına AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Sen önce Büyükşehir'deki EYT emeklilerinin tazminatlarını ver" diye tepki gösterdi.

"4 BUÇUK YILDIZ VERDİĞİ HİÇBİR SÖZÜ TUTMADI"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaptığı yazılı açıklamada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 4 buçuk yıldır verdiği hiçbir sözü tutmamış birisi olarak hala sosyal medya üzerinden algı yapmaya çalıştığını kaydetti. Yavaş'ın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personele yapmadığını bırakmadığını belirten Özcan, "Sayın Yavaş, Halk ekmek fabrikasında çalışan işçileri haksız tutanaklarla ekmeğinden eden sensin, personele zorla sendikalarını değiştirmesi için zorlayan sensin, EGO'dan 24 personeli sürgün eden sensin, EYT'yi çözeceğim diye meydanlarda şov yapıp EYT'den emekli olan personelin hakkını vermeyen sensin, sırf AK Partili diye epilepsi hastası bir kadını asıl görevinden alıp evlere temizliğe gönderen sensin, çalışanları asgari ücretin altında çalışmaya mahkûm eden sensin, 4 aydır köpek toplayıcılarının maaşlarını veremeyen sensin. Sen önce bunları çöz biz ne emeklimizi mağdur ederiz ne de ülkesi için çalışan alın teri döken vatandaşlarımızı mağdur ederiz." dedi.