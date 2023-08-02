Meral Akşener’e bir darbe daha! İstifa dalgası büyüyor: İYİ Parti İl Başkanı Özer Tunçtürk görevinden ayrıldı

UĞUR POYRAZ DA SERT ÇIKMIŞTI: "AKŞENER'E KARŞI TERBİYESİZLİK VE HADSİZLİK..."

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, seçim sonrasında hem parti içinde yaşanan eleştiriler hem de bu eleştirilerin sosyal medyaya taşınması ve istifalar sonrasında manifesto gibi bir açıklama yayınlamıştı. Poyraz, Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik yapıldığını belirttiği açıklamasında şunları dile getirmişti: "Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz İYİ Parti'mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır."