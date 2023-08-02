Meral Akşener'e bir darbe daha! İstifa dalgası büyüyor: İYİ Parti İl Başkanı Özer Tunçtürk görevinden ayrıldı
Denizli’de ocak ayında yapılan il kongresinde İYİ Parti İl Başkanı olarak seçilen Özer Tunçtürk, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tunçtürk, "Bugün itibari ile İYİ Parti Denizli il Başkanlığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım." dedi.
Yaklaşık 7 aydan bu yana il başkanlığını görevini yürüten Tunçtürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da "Bu gün itibari ile İYİ Parti Denizli il Başkanlığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet ardından 8'li koalisyonun bileşenlerinden İYİ Parti'de parti yönetimine yönelik eleştirilerin dozu iyice artarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de eleştirilerin odağı oldu. Parti de ise eleştirilerin yanı sıra istifalar da devam ediyor. Geçtiğimiz ay İYİ Parti 27. Dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray "Türk toplumu ile Akşener arasında güven problemi oluştu" diyerek istifasını açıklamıştı, öte yandan eski devlet bakanı Prof. Dr. Ahat Andican kurucusu olduğu İYİ Parti ile yollarını ayırdığını sosyal medyadan duyurdu.
Andican "İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum" dedikten sonra "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkânı kalmamış durumdadır" ifadelerini kullandı.
KAVUNCU'DAN İSTİFA EDENLERE GÖNDERME: "TEK DERDİ ZİRVEYE…"
İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise Ahat Andican'ın istifasını açıklamasından hemen sonra sosyal medyadan bir ileti paylaştı. Kavuncu, "Tek derdi zirveye çıkmak olanlarla yük taşıyamazsınız" yorumunda bulundu. Kavuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir alıntıyla birlikte şunları yazdı: "Rahmetli Galip Erdem diyor ki; "Bizler davayı Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkaracaktık. Bin zahmet ve acılar çekerek tırmandık. Zirvede sevincimiz sonsuzdu. Ama bir noksanımız olduğunu farkettik. Davayı dağın eteklerinde unutmuştuk. Meğer biz davayı değil kendimizi dağın zirvesine çıkartmıştık. Tek derdi zirveye çıkmak olanlarla yük taşıyamazsınız, zaman ilerledikçe yükün bizzat kendisi olurlar. Allah bizleri tek derdi memleket sevdası olanlarla yoldaş, ülküdaş yapsın!"
UĞUR POYRAZ DA SERT ÇIKMIŞTI: "AKŞENER'E KARŞI TERBİYESİZLİK VE HADSİZLİK..."
İYİ Parti Genel Sekreteri ve İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, seçim sonrasında hem parti içinde yaşanan eleştiriler hem de bu eleştirilerin sosyal medyaya taşınması ve istifalar sonrasında manifesto gibi bir açıklama yayınlamıştı. Poyraz, Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik yapıldığını belirttiği açıklamasında şunları dile getirmişti: "Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz İYİ Parti'mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır."
ORTAK AKIL PLATFORMU: "KAMUOYU ÖNÜNDE HESAP VERMELİDİR" DEMİŞTİ
Ayrıca İYİ Parti, 24-25 Haziran'da Kurultay'a gitme kararı almış, parti içerisindeki rahatsızlık da iyice gün yüzüne çıkmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kazan kaldıran isimler "Ortak Akıl Platformu" adı altında bildiri yayınlamıştı. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'ın paylaştığı bildiride "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız.
Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz" ifadelerine yer verilmişti. Bildiride ayrıca "Halkta karşılığını bulmayan, partimizin oy kaybına neden olan başarısız ittifak ve altılı masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir" denmişti.
EMİNE KÜÇÜKALİ DE İSTİFA ETTİ
Emine Küçükali de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gördüğüm lüzüm üzerine İyi Parti'deki Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Parti Üyeliğinden istifa ediyorum. Büyük Türk Milleti'ne saygılarımla arz ederim" dedi.
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