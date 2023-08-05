CHP'nin belediyecilik rezaleti bitmek bilmiyor! AK Parti o yol için önerge vermişti... Sarıyer'de korku dolu anlar!
CHP'nin belediyecilik rezaleti günden güne yeni skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin vatandaşın güvenliğini ve refahını hiçe sayması olayları geliştirdi. Sarıyer'de inşaat alanının yanındaki yolda sabah saatlerinde çökme meydana geldi. İstinat duvarının bir bölümü inşaat alanına doğru çökmesi nedeniyle çevredeki binalarda büyük korku yaşandı. AK Partili meclis üyelerinin geçen yıl çökmenin yaşandığı yolla ilgili önerge vermesine rağmen, bu durumu yok sayan CHP’li Sarıyer Belediyesi çevre halkının büyük tepkisini çekti.
CHP'nin 'belediyecilik' rezilliği bitmek bilmiyor. CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin AK Partili meclis üyelerinin geçen yıl çökmenin yaşandığı yolla ilgili önerge vermesine rağmen, hizmette uzak bir tutum sergileyerek vatandaşın refahını ve yaşamını hiçe sayıp konuyla ilgili gerekli çalışmalar yerine getirilmedi.
AK PARTİ ÖNERGE VERMİŞTİ
CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne AK Partili meclis üyelerinin geçen yıl çökmenin yaşandığı yolla ilgili önerge verdiği gündeme bomba gibi düştü.
CHP'NİN BELEDİYECİLİK REZALETİ! KORKU DOLU ANLAR
Olay, Ayazağa Mahallesi 105. Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat alanının istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Deprem oluyor zanneden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine polis, belediye ve yetkililer geldi. Çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"
Mahalle sakini Birgül Yeşilbaş "Bu inşaat birkaç aydır var. İnşaat başlayınca yollara kazık yapmadılar. Onun için alttan alttan kazımaya başlayınca bu yol daha önceden çöktü. Daha sonra yol toprak ve beton ile kapatıldı. Daha sonra da fore kazık yapıldı. Bu sabah da baktığımda yol ayrılmış. Biz bakarken yol hepten göçmeye başladı. Fore kazıkları da deprem olur gibi bir gürültüyle düştü aşağıya. Şuan yol ayrılmaya devam ediyor. Evlerimizde duramıyoruz. Buranın altından sürekli su çıkıyor. O suyu da buraya bağlıyorlar. Şu an herkes sokakta bekliyor" dedi.
"EVE NASIL GİDECEĞİZ?"
Yaşanan çökme nedeniyle sokakta bekleyen mahalleli Gülşah Uyanık "Geçen sene burası olduktan sonra içimiz hiç rahat etmedi. Sürekli deprem olacak gibi, çökecek gibi içimiz rahat etmedi. Bugün de deprem oldu sandık. Yataktan fırladık . Bunun sonu ne olacak bilmiyoruz. Biz nasıl evde duracağız? Nasıl güveneceğiz? Şuan çok korkuyoruz. Eve nasıl gideceğiz? Nerede duracağız? Hiç bilmiyorum. Buranın bir önleminin alınmasını istiyoruz" diye konuştu. Binalarına giremeyen vatandaşlar çevrede beklemeye devam ediyor.
Öte yandan çökme anı kameraya da yansıdı.
İKİ BİNA MÜHÜRLENDİ
Yetkililerin incelemelerinin ardından iki binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Belediye ekipleri tarafından binalar boşaltıldıktan sonra mühürlendi. Binada kalanlar yakınlarının yanına gitti. Bazı bina sakinleri de kedi ve kuşlarını da alarak binadan ayrıldı.
İnşaatın müteahhidi Adem Kılıç "Güvenliğini aldıktan sonra herkesin yolunu açacağız. Bir iki evin girişi yok. Onları da başka yere taşıyacağız. Güvenlik olduktan sonra herkesi evine taşıyacağız. İnşaat zemininde herhangi bir su yok. Burada yolda patlayan sudan dolayı doldu. Biz burada iki aydır hafriyat yapıyoruz. Bugün yolun kayması tamamen dolgudan dolayıdır" dedi.
İnşaat alanındaki su boşaltıldıktan sonra çöken yolun altına hafriyat doldurulacak.
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