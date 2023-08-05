CHP’nin belediyecilik rezaleti bitmek bilmiyor! AK Parti o yol için önerge vermişti... Sarıyer’de korku dolu anlar!

İKİ BİNA MÜHÜRLENDİ

Yetkililerin incelemelerinin ardından iki binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Belediye ekipleri tarafından binalar boşaltıldıktan sonra mühürlendi. Binada kalanlar yakınlarının yanına gitti. Bazı bina sakinleri de kedi ve kuşlarını da alarak binadan ayrıldı.

İnşaatın müteahhidi Adem Kılıç "Güvenliğini aldıktan sonra herkesin yolunu açacağız. Bir iki evin girişi yok. Onları da başka yere taşıyacağız. Güvenlik olduktan sonra herkesi evine taşıyacağız. İnşaat zemininde herhangi bir su yok. Burada yolda patlayan sudan dolayı doldu. Biz burada iki aydır hafriyat yapıyoruz. Bugün yolun kayması tamamen dolgudan dolayıdır" dedi.

İnşaat alanındaki su boşaltıldıktan sonra çöken yolun altına hafriyat doldurulacak.