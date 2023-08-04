CHP’li Barış Yarkadaş ile Gelecek Partili Mustafa Güzel arasında “Pasif agresif” kavgası
14-28 Mayıs seçimlerinde yenilgiyi bir kez daha yaşayan muhalefet seçim ardından büyük kavgaya tutuştu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Güzel arasında bir tartışma yaşandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" ifadelerinin gündeme gelmesi üzerine canlı yayında birbirlerine Yarkadaş ve Güzel sert ifadeler kullandı. Güzel Yarkadaş'ı "Pasif agresif" olarak nitelerken Yarkadaş ise, "Pasif agrasif sizin Genel Başkanınızın ortaya koyduğu tavırdır. İş bittikten sonra fırsat bulup konuşmaya pasif agresif denir. Davutoğlu bunun en önemli temsilcisidir." şekline yanıt verdi. İşte yaşanan gerilim anları…
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan'ın ipi göğüslediği tarihi 14-28 Mayıs seçimleri arından muhalif kesim ardı arkası kesilmeyen büyük bit kavgaya tutuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı seçim hezimeti muhalefeti karıştırdı ve olaylar canlı yayın programlarına kadar düştü.
Bir yandan seviyesiz tartışmalar yaşanırken, seçimlere CHP listelerinden giren ve 10 vekil almayı başaran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu ifade etti.
DAVUTOĞLU: SAĞ SEÇMEN 'CHP'YE OY VERMEZ' DEDİM
"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." Cümlesini sarf eden Ahmet Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." Dedi.
CHP'Lİ VEKİL ÖZTUNÇ: TEK BAŞLARINA GİRSİNLER! BOYLARININ ÖLÇÜSÜNÜ ALSINLAR
Kısa süre sonra Davutoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan yanıt geldi.
Seçimde etrafa gülücükler saçan 'küçük ortaklar'ını hedef alan Ali Öztunç "Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." mesajını verdi.
Öztunç "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." ifadelerini kullandı.
CHP İLE GELECEK ARASINDA KAVGA
Gelecek Partisi ile CHP arasında yaşanan kavga canlı yayınlara kadar düştü.
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Mustafa Güzel canlı yayında birbirine girdi.
YARKADAŞ: BU SİYASİ NANKÖRLÜKTÜR
Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında, "CHP sanki ayıplı bir malmış gibi 'Biz aslında istemiyorduk mecburiyetten ortak olduk' diyerek o insanların gönüllerinin kırılmasına vesile oluyorlar, bu ayıptır. Ahlaki bulmuyorum. Bu siyasi nankörlüktür. Ahmet Davutoğlu eğer CHP listelerinden milletvekili olmak istemiyorduysa çıkardı kendi partisinin logosuyla girerdi, cumhurbaşkanlığı seçiminde de gelir Kemal Bey'i desteklerdi, aynısı Ali Babacan için de Meral Akşener için de geçerli." ifadeleriyle Davutoğlu'nu ve masa ortaklarını eleştirdi.
Yarkadaş, "Davutoğlu çıktı, 'ben teyzeme oy verdirtemiyorum' dedi. Babacan çıktı, 'bizim teşkilatın yarısı CHP'ye oy vermek istemiyor' dedi. Akşener tam 1 yıl boyunca Kemal Bey'in aleyhine kampanya yaptı. Bu siyasi nankörlüktür." açıklamasıyla masa ortaklarını yerden yere vurdu.
"BARIŞ BEY PASİF AGRESİFTİR"
Devam eden yayında Ahmet Davutoğlu'nun egolu olduğunu söyleyen Barış Yarkadaş'a Gelecek Partisi Genel Başkanı Mustafa Güzel'den tepki geldi.
Güzel, "Barış Bey'in yaşadığı sendroma biz pasif agresif tutum diyoruz" dedi.
"ASIL PASİF AGRESİF AHMET DAVUTOĞLU'DUR"
Bu sözlerin ardından adeta çılgına dönen Yarkadaş bir kez daha Davutoğlu'na yüklendi: "Pasif agresif nedir biliyor musunuz? Pasif agrasif sizin Genel Başkanınızın ortaya koyduğu tavırdır. İş bittikten sonra fırsat bulup konuşmaya pasif agresif denir Davutoğlu bunun en önemli temsilcisidir. Genel Başkanına bakacaksın neden gelmiş oturmuş orada o zaman..."
Gelecek Partili Güzel ise, "Siz kendi partiniz içindeki meseleleri Davutoğlu'nu suçlayarak kapatamazsınız. Dişinizin geçmeyeceği şeye öfkenizi ifade edemezsiniz." şeklinde yanıt verdi.
BEDAVADAN 10 VEKİL ALDINIZ
Yarkadaş ise, "Öfkeliyim tabii bedavadan geldiniz 10 milletvekilliği aldınız. Teşekkür edeceğinize bir de hakaret ediyorsunuz." dedi.
ADAY OLMASAYDI O ZAMAN
Güzel ise "Olmasaydı o zaman Kılıçdaroğlu aday zorla mı verdiniz?" şeklinde konuştu.
İşte o kavganın görüntüleri:
DAVUTOĞLU KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN KANDIRILDIĞINI DA İTİRAF ETMİŞTİ
Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceği mutabakata ilişkin de itiraf niteliğinde bir açıklama yapmıştı.
Mutabakatı basından öğrendiğini ve sonrasında Kılıçdaroğlu'na sorduğunu belirten Davutoğlu, önce "Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı" dediğini, daha sonra arayarak "Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş" ifadelerini kullandığını belirtmişti.
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