CHP’li Barış Yarkadaş ile Gelecek Partili Mustafa Güzel arasında “Pasif agresif” kavgası

"ASIL PASİF AGRESİF AHMET DAVUTOĞLU'DUR"

Bu sözlerin ardından adeta çılgına dönen Yarkadaş bir kez daha Davutoğlu'na yüklendi: "Pasif agresif nedir biliyor musunuz? Pasif agrasif sizin Genel Başkanınızın ortaya koyduğu tavırdır. İş bittikten sonra fırsat bulup konuşmaya pasif agresif denir Davutoğlu bunun en önemli temsilcisidir. Genel Başkanına bakacaksın neden gelmiş oturmuş orada o zaman..."

Gelecek Partili Güzel ise, "Siz kendi partiniz içindeki meseleleri Davutoğlu'nu suçlayarak kapatamazsınız. Dişinizin geçmeyeceği şeye öfkenizi ifade edemezsiniz." şeklinde yanıt verdi.