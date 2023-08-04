HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur gidiyor Afrika sıcakları geliyor! Kavrulacağız! Kaç gün etkili olacak?

Türkiye son dönemde kurak havanın etkisi altında. El Nino ve Eyyam-ı Bahur'un etkisi ile hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin 10 derece kadar üstüne çıkarken, uzman isimler şimdi de Afrika sıcakları konusunda uyardı. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bu sıcakların etkisi altına gireceği belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 derece kadar üzerinde seyredeceği aktarıldı.

Hava sıcaklığının yer yer 40 dereceyi bulacağı belirtilirken, aşırı sıcakların 3 gün etkili olması bekleniyor. Hafta başından itibaren ise havanın mevsim normallerine döneceği bildirildi.