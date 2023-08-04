Ankara'da bu yollar kapatılıyor! Valilik detaylarıyla duyurdu! İşte alternatif güzergahlar...
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre şehir genelinde 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu nedeniyle yarın başkentte bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Yapılan açıklamada sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlara da yer verildi. İşte detaylar...
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yarın kentte "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlenecek.
Yapılacak yarışla ilgili ihtiyaç duyulması halinde yarın saat 09.00'dan itibaren Çankırı'nın Şabanözü ilçesi yolu ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı'nın Çubuk ilçe yol ayrımı ile Yenice-Dumlupınar yolu arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Yazır Caddesi ve Yazır köyü ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Melikşah köyü ile buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Kıbrıs Caddesi ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Bahar Caddesi ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Hançer Caddesi ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Sarıbeyler Yolu ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Memlik köyü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Yakacık Mahallesi ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, 3585. Cadde ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Anadolu Bulvarı'nın çevre yolu ile Ankara Bulvarı arasında kalan bölümü çevre yolu bağlantısından Ankara Bulvarı istikametine tek yönlü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Ankara Bulvarı'nın Anadolu Bulvarı ile Hipodrum Caddesi arasında kalan bölümü Anadolu Bulvarı'ndan Hipodrom Caddesi istikametine tek yönlü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Hipodrom Caddesi'nin Ankara Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü Ankara Bulvarı'ndan Ankara Tren Garı istikametine tek yönlü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Cumhuriyet Caddesi'nin tamamı ve buraya bağlanan varyantlar ile sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Açıklamada, belirtilen güzergahları kullanacak vatandaşların mağdur olmamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.
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