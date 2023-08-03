CHP'de koltuk savaşlarına Özgür Özel de katıldı: Talibim! İmamoğlu'nun da siyasi rotasını çizdi
CHP'deki Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun koltuk savaşları devam ederken Özgür Özel'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Koltukta gözünün olduğunu belli eden Özel, "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP Grupbaşkanı, Ekrem İmamoğlu'nun da siyasi rotasını çizdi.
Cumhuriyet Halk Partisinden yaşanan 'değişim' krizi yeni bir boyut kazandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı yaşanırken CHP Grupbaşkanı Özgür Özel olay bir çıkış yaptı.
ÖZGÜR ÖZEL KOLTUĞA GÖZ DİKTİ
Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olduğunu söyleyen Özgür Özel bu çıkışını yinelerken Ekrem İmamoğlu'na ise İstanbul'u işaret etti.
GENEL BAŞKANLIKSA GENEL BAŞKANLIK
Kemal Kılıçdaroğlu'un maddi desteği kestiği Ekremci Halk TV'de canlı yayına katılan Özgür Özel koltuğa aday olduğunu şu sözlerle yineledi:
"Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık."
EKREM İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ
Bu çıkışın ötesinde Özel'in İmamoğlu ile ilgili sözleri daha çarpıcı bulundu.
Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye tekrar aday olması halinde kazanacağını savunan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:
"Ekrem Bey bu kararı kendi durumunu değerlendirerek kendisi verecek en sonunda ama Türkiye'nin ve partinin geleceği açısından kendi okumam şudur; İnsanlar size bir görevi teslim edeceklerse sizin geçmişinizde bir başarı hikayesi görürlerse daha kolay görevlendiriyorlar. İnsanlar icraat seviyor. Muhalefetin ne kadar etkin ve iyi yapıldığından çok icraatta ne kadar iyi olduğunu ve bu işi yapıp yapamayacağınız… Burada İBB Türkiye açısından iyi bir ölçeklendirme.
Recep Tayyip Erdoğan oradan gelip ülkeyi yönettiği için genel kamuoyunda özellikle bize oy vermeyen sağ seçmende o yol bir kabul görmüş. İlla öyle olacak diye bir şey yok. İBB Başkanımız şimdi tekrar aday olduğu takdirde kazanacağına yürekten inanıyorum. Ciddi anketler var…"
Özel İmamoğlu'nun siyasi geleceğini işaret ederek, "AK Parti'ye hiç kaybetmemiş birisi olacak ve icraatın içinde başında bir seçenek olarak Erdoğan arada bir seçim kazanmasına rağmen İstanbul'u kazanmış olacak. Bu gelecekte Türkiye'yi yönetme talebiyle ortaya çıkmak için güçlü bir pozisyon." dedi.
Özel "Yani Ekrem İmamoğlu İBB'ye aday olmalı mıdır?" sorusuna "Benim partisini de ülkesini de seven bir kişi olarak samimi ve kişisel görüşüm bu yöndedir." Yanıtını verdi.
ZOOM CUNTASININ PLANI MI?
Özel'in kendisinin Genel Başkanlığa aday olduğunu belirterek İmamoğlu'na İBB ve sonrasında 'Türkiye'yi yönetme' rotası çizmesi "Zoom cuntasının planı bu mu?" sorusunu getirdi.
Öyle ki Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun paralel bir CHP kurarak oluşturduğu 'Değişim A Takımı'nın gerçekleştirdiği Zoom toplantısında yer almıştı.
CHP kulislerinden sızan senaryoda da bu dillendirilmiş ve şu yorum yapılmıştı:
"Adayımız Özgür Özel diyebilir. İBB'ye aday olduğunu söyleyebilir. Ekrem Başkan'ın nihai hedefini cumhurbaşkanlığı olarak görmek lazım. Özgür Bey'in ismini açıklarsa, emanetçi aday formülünü de yok eder. Herkes 'Özgür Bey aday olur ama Ekrem Bey İBB'yi alır, gelir, genel başkan olur' iddiasını dile getiriyor. Ekrem Bey der ki, 'Ben belediye başkanıyım. Özel emanetçi falan değil, partinin genel başkan adayı'. Özgür Bey, seçilirse, Ekrem Bey öyle bir hareket yapmaz. Zaten genel başkan olmasına gerek yok ki. O cumhurbaşkanı adayı olacak. Ekrem Bey yerine, Özel'in ismi değişimi destekleyen ekip tarafından da açıklanabilir. Ekip, 'Ekrem Bey cumhurbaşkanı adayı, Özgür Bey genel başkan adayı' açıklamasında bulunabilir. Yapılacak kurultayda Özgür Bey kaybederse de, olağanüstü kurultay için gerekli değerlendirmeler yapılır."
EKREM İMAMOĞLU DA İSTANBUL VURGUSU YAPMIŞTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin ağır topları CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın'la bir araya gelmiş daha sonra yaptığı açıklamada meseleyi bir makam meselesi olarak görmediğini dile getirerek şunları söymişti:
"Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemizi, vatanımı, milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecektir"
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HAMLESİ NE OLACAK?
Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel-İmamoğlu planına karşı hamlesi ne olacak? Grup Başkanı Özel'in istifasını isteyecek mi? Bunlar bilinmiyor ancakö ümüzdeki günlerde kavganın daha da alevleneceği kesin...
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