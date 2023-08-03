CHP’de koltuk savaşlarına Özgür Özel de katıldı: Talibim! İmamoğlu’nun da siyasi rotasını çizdi

Özel İmamoğlu'nun siyasi geleceğini işaret ederek, "AK Parti'ye hiç kaybetmemiş birisi olacak ve icraatın içinde başında bir seçenek olarak Erdoğan arada bir seçim kazanmasına rağmen İstanbul'u kazanmış olacak. Bu gelecekte Türkiye'yi yönetme talebiyle ortaya çıkmak için güçlü bir pozisyon." dedi.

Özel "Yani Ekrem İmamoğlu İBB'ye aday olmalı mıdır?" sorusuna "Benim partisini de ülkesini de seven bir kişi olarak samimi ve kişisel görüşüm bu yöndedir." Yanıtını verdi.

ZOOM CUNTASININ PLANI MI?

Özel'in kendisinin Genel Başkanlığa aday olduğunu belirterek İmamoğlu'na İBB ve sonrasında 'Türkiye'yi yönetme' rotası çizmesi "Zoom cuntasının planı bu mu?" sorusunu getirdi.

Öyle ki Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun paralel bir CHP kurarak oluşturduğu 'Değişim A Takımı'nın gerçekleştirdiği Zoom toplantısında yer almıştı.

CHP kulislerinden sızan senaryoda da bu dillendirilmiş ve şu yorum yapılmıştı:

"Adayımız Özgür Özel diyebilir. İBB'ye aday olduğunu söyleyebilir. Ekrem Başkan'ın nihai hedefini cumhurbaşkanlığı olarak görmek lazım. Özgür Bey'in ismini açıklarsa, emanetçi aday formülünü de yok eder. Herkes 'Özgür Bey aday olur ama Ekrem Bey İBB'yi alır, gelir, genel başkan olur' iddiasını dile getiriyor. Ekrem Bey der ki, 'Ben belediye başkanıyım. Özel emanetçi falan değil, partinin genel başkan adayı'. Özgür Bey, seçilirse, Ekrem Bey öyle bir hareket yapmaz. Zaten genel başkan olmasına gerek yok ki. O cumhurbaşkanı adayı olacak. Ekrem Bey yerine, Özel'in ismi değişimi destekleyen ekip tarafından da açıklanabilir. Ekip, 'Ekrem Bey cumhurbaşkanı adayı, Özgür Bey genel başkan adayı' açıklamasında bulunabilir. Yapılacak kurultayda Özgür Bey kaybederse de, olağanüstü kurultay için gerekli değerlendirmeler yapılır."

EKREM İMAMOĞLU DA İSTANBUL VURGUSU YAPMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin ağır topları CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın'la bir araya gelmiş daha sonra yaptığı açıklamada meseleyi bir makam meselesi olarak görmediğini dile getirerek şunları söymişti:

"Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemizi, vatanımı, milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecektir"

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HAMLESİ NE OLACAK?

Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel-İmamoğlu planına karşı hamlesi ne olacak? Grup Başkanı Özel'in istifasını isteyecek mi? Bunlar bilinmiyor ancakö ümüzdeki günlerde kavganın daha da alevleneceği kesin...