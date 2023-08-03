Uzman isimden dikkat çeken 'İstanbul depremi' uyarısı: 900 kat daha büyük enerjiyle meydana gelecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da bulunan riskli yapı stoğu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu gelişmeler üzerine A Haber kanalına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, Bakan Özhaseki'nin çalışmalarını desteklediğini belirtirken, İstanbul'u bekleyen tehlikeden de bahsetti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'daki riskli yapı stoğuna dikkat çekti ve 600 binden fazla binanın yıkılma tehlikesinde olduğunu açıkladı.
Özhaseki, İstanbul veya çevresinde gerçekleşecek 7 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'un koca bir hapishaneye döneceğini söyledi. Deprem sorunu ile ilgili özel bir yasa için çalışma yaptıklarını söyleyen Özhaseki bu durum için Meclis'in açılmasının beklenmeyeceğini duyurdu.
Bu gelişmelerin ardından ise depremle ilgili çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da yaşanacak olası bir depremin yol açabileceği felaketlere değindi ve Bakan Özhaseki'nin hassasiyetini desteklediğini açıkladı.
TAM 900 KAT DAHA BÜYÜK ENERJİYLE MEYDANA GELECEK!
Öte yandan Ersoy, olası İstanbul depreminin 2019'da gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremden tam 900 daha büyük enerjiyle meydana geleceğini söyledi.
YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ersoy, "1999 depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Ne yazıkki biz bu süreyi doğru kullanamadık. Ben Sayın Bakanın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalara katılıyorum. İstanbul 6 milyondan fazla konutun olduğu bir yer. İstanbul'da depreme hazır olmayan pek çok yerleşim yeri var. " dedi ve kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.
Ersoy, Marmara denizi üzerinde yaşanacak olan 7 ve üzeri büyüklüğündeki depremin ciddi bir tahribata yol açabileceğini belirtti.
Ersoy, "İstanbul nüfus bakımından, yapı stoğu bakımından ve ekonomik anlamda oldukça kritik bir bölge. Bu anlamda biran önce kritik yapılardan başlamak üzere yıkılabilecek binalar üzerinde çalışmaları gerçekleştirmemiz gerekiyor." dedi.
DÜNYADA OLMAYACAK ŞEKİLDE PEK ÇOK İL ETKİLENDİ!
Şükrü Ersoy, 6 Şubat'ta yaşanan ve tarihin en büyük depremlerinden olan Kahramanmaraş depremini örnek gösterirken, dünya üzerinde olmayacak şekilde pek çok ilin etkilendiğini belirtti.
Ersoy, "6 Şubat'ta yaşanan deprem, dünyada olmayacak şekilde pek çok ili etkiledi. Buradan yola çıkarak ikinci büyük felaketi yaşamamak için İstanbul'a daha fazla önem göstermemiz gerekiyor.
İstanbul için uygulanması gereken deprem projesi her şeyin önüne geçmesi gereken bir projedir." dedi.
UZMAN İSİM, 2019 YILINI ÖRNEK GÖSTERDİ
Ersoy, "2019'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Ancak bu İstanbul için küçük bir tatbikat oldu. Biz şimdi bunun en az 900 kat daha büyük enerjisiyle meydana gelecek depremi yaşayacağız. Ve bunun içinde yüzyıllar beklemeyeceğiz. Önümüzde, her an olabilecek bir deprem gibi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi başlansa uzun bir süre alacak ve planlar çerçevesinde hemen harekete geçilmeli. Yapıyı yeniden yapmak ya da güçlendirmek deprem projesidir. Bunu aklımızdan çıkarmamak lazım. Vatandaşın bunu unutmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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