Uzman isimden dikkat çeken ’İstanbul depremi’ uyarısı: 900 kat daha büyük enerjiyle meydana gelecek

Ersoy, "1999 depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Ne yazıkki biz bu süreyi doğru kullanamadık. Ben Sayın Bakanın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalara katılıyorum. İstanbul 6 milyondan fazla konutun olduğu bir yer. İstanbul'da depreme hazır olmayan pek çok yerleşim yeri var. " dedi ve kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

Ersoy, Marmara denizi üzerinde yaşanacak olan 7 ve üzeri büyüklüğündeki depremin ciddi bir tahribata yol açabileceğini belirtti.