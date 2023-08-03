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Suriye ve Irak'ın kuzeyine operasyonlar! MSB: son 1 haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 03.08.2023 12:16
Güncelleme:03.08.2023 12:16
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bilgiler var.  Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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