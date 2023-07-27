CHP'deki koltuk kavgası ve ihraçlar A Haber'de yorumlandı: CHP Kılıçdaroğlu’nun kendi partisi oldu! Özünden ve köklerinden koptu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP’den ihracı sonrası, kaos alevlendi. Parti içi ‘değişim’ çağrıların bitmediği, ‘diktatörya’nın her geçen gün farklı bir boyut kazandığı CHP’de kavga üstüne kavga yaşanıyor. İhraç kararı sonrası Tanju Özcan yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Özcan, "2 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti." Demişti. CHP’deki devam eden kavganın bir değişim kavgası değil koltuk kavgası olduğuna dikkat çeken Gazeteci Emin Pazarcı, Özcan’ın ihracının CHP’ye etkisini A Haber’de değerlendirdi. Öte yandan Pazarcı Kılıçdaroğlu’na yönelik, “CHP artık Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi partisi oldu! Özünden ve köklerinden koptu. CHP’de Kılıçdaroğlu’nun bir kraliyeti var. ‘Demokrat dedeyim ben’ diyor ama demokrasi ile ilgili olmayan adımlar atıyor.” dedi.
CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurduğu paralel CHP'nin ifşa olması ile sarsılırken bir yandan da Tanju Özcan meselesi gündeme geldi.
ÖZCAN'IN CHP'DEN İHRACI
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Özcan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.
ÖZCAN'DAN İLK AÇIKLAMA
CHP'den ihracının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak açıklama yaptı. Açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özcan, "Başarısız Bay Kemal @kilicdarogluk, 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK'ya beni partiden ihraç ettirtti." dedi.
SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?
Daha önce 1 yıl süreyle CHP'den uzaklaştırılan Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirirlerinin ardından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
BOLU'DAN ANKARA'YA YÜRÜDÜ
Kesin ihracı istenmesinin ardından Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 3 Temmuz'da başlattığı yürüyüşü 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde noktaladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirlerde bulunan Özcan koltuk fırlatarak istifa çağrısı yaptı.
SES KASETİNİ PATLATTI
Eleştirilerini sosyal medya hesabından da sürdüren Tanju Özcan, son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınladı.
"PARTİDEN ATIN GİTSİN BU ADAMI"
"İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı ne işi var" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydına Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var." dedi.
"YETER ARTIK DÜŞÜN CHP'NİN YAKASINDAN"
Kimsenin maşası olmayacağını savunan Özcan, "Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması...' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" ifadelerine yer verdi.
"CHP ARTIK KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİ PARTİSİ OLDU"
Gazeteci Emin Pazarcı, CHP'de devam eden kavganın bir değişim kavgası değil koltuk kavgası olduğuna dikkat çekti. Emin Pazarcı, "CHP artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi oldu! Özünden ve köklerinden koptu. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun bir kraliyeti var. 'Demokrat dedeyim ben' diyor ama demokrasi ile ilgili olmayan adımlar atıyor. Tanju Özcan'la ilgili gelişmeler CHP'deki bu durumu çok net bir şekilde ortaya koyuyor.
"GENEL BAŞKANLAR GİTMEYECEĞİM DİYE ISRAR EDERSE..."
Siyaset Bilimci Profesör Doktor Çınar Özen ise 'ihraç' kararını Siyasi Partiler Kanunu üzerinden değerlendirdi. Özen, "Siyasi Partiler Kanunu genel başkanlara çok büyük yetkiler veriyor. Bu kanunla genel başkanlar teşkilatları kapatabilir. Sebepsiz 'ihraç'lar gerçekleşebilir. Kimse tarafından aslında pekte içine sindirilmeyen Genel Başkanlar gitmeyeceğim diye ısrar ederse, bütün bu yetkilerini sonuna kadar kullanıyorlar."
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