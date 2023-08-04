CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan yerel seçim isyanı: CHP Hatay ve Eskişehir'de kaybedecek
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldıkları hezimetin ardında adeta dağılan CHP'de krizler bitmek bilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı partideki kaosu artırdı. CHP içerisinde yaşananlar yandaşı İsmail Saymaz'ı bile isyan ettirdi. Yerel seçimler öncesi seçmenin CHP'den uzaklaştığına dikkat çeken Saymaz, Hatay ve Eskişehir'i CHP'nin kaybedeceğini söyledi.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan CHP seçimlerde yaşadığı mağlubiyetin ardından 'değişim' kriziyle adeta parçalandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk kavgası gizli "zoom cuntası'' ile birlikte açık savaşa dönüştü.
Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na karşı değişim çağrısı başlatarak kazan kaldırdı. Seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğunu almak için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İmamoğlu, mağlubiyet için Kılıçdaoğlu'nu suçladı.
KILIÇDAROĞLU'NA KAPILAR KAPANDI
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi kaosa sürüklerken, Kemal Kılıçdaroğlu ise bu toplantıyı "Etik açıdan doğru bulmadım" diyerek geçiştirdi. Gelen tepkilere rağmen istifa etmemekte direnen Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını ise MYK ve danışmanlarına kesti.
CHP liderine yöneltilen tepkiler, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzalanan 'gizli' protokolün ortaya çıkmasıyla diğer partilere de sıçradı. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin temsilcileri, Kılıçdaroğlu ile yeni bir ittifaka kapıları kapattı. Ardından kopuşlar peş peşe geldi.
KOPUŞLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Bu kopuşlar muhalif isimleri bile isyan ettirdi. Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağının sinyalini vermesi ve her fırsatta "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı vermesi topa tutuldu.
CHP yandaşı Fatih Portakal, "Siz yenilmişsiniz. Benim oyum değerli, bundan sonra size oy yok." diyerek isyanın fitilini ateşledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçimlere CHP ile girmenin bir hata olduğunu söyleyip, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diye konuştu.
Yerel seçimler öncesinde değerlendirmelerde bulunan CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmal Saymaz'ı da CHP yönetimine yönelik öfkesini dile getirdi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saymaz, yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçmenlerin CHP'den gittikçe uzaklaştığına dikkat çekti.
Depremin vurduğu Hatay'dan örnek veren Saymaz, "Çok kötü bir sınav verdiler. Su yok şehirde ya! CHP'liler su arabası gezdirip reklam yapıyor. Hatay'ı kaybedecekler" diye konuştu.
"ESKİŞEHİR'DE CHP'YE OY YOK!"
Eskişehir'de de seçimlerin kaybedileceğini vurgulayan Saymaz, "Eskişehir'in gelişmesinin durduğu, diğer şehirlerden geri kaldığı ifade ediliyor. Yılmaz Büyükerşen 86 yaşında ve yeniden aday olacak. İYİ Partililer oy vermeyeceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.
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