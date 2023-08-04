CHP yandaşı İsmail Saymaz’dan yerel seçim isyanı: CHP Hatay ve Eskişehir’de kaybedecek





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." dedi.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçimlere CHP ile girmenin bir hata olduğunu söyleyip, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diye konuştu.