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Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023
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Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri...

Yüksek Askeri Şura kararı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Ziya Cemal Kadıoğlu'nun hayatı ve askeri kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar...

"Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir?" sorusunun cevabı YAŞ kararlarının ardından merak konusu oldu. YTSK'nın yeni komuta kademesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ziya Cemal Kadıoğlu'na emanet edildi. Kadıoğlu son olarak Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev almıştı. İşte Ziya Cemal Kadıoğlu hakkında bigiler...

ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR?

Ziya Cemal Kadıoğlu, 1 Mart 1961 tarihinde doğdu. 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2007'de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 11. Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanlığına atandı. 2011'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2012-2015 yılları arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevinde bulundu.

2015'te korgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığına atandı.

2016'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığına, 2017'de Hava Eğitim Komutanlığına atandı. 2022'de orgeneral rütbesine terfi etti. 19 Ağustos 2022 tarihinde Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine başladı. 3 Ağustos 2023 itibariyle de yeni Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.

TSK'NIN YENİ KOMUTA KADEMESİ AÇIKLANDI

Genelkurmay Başkanlığı'na 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

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