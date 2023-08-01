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İBB'nin sorumluluğundaki Küçüksu Deresi kötü kokusuyla hastalık saçıyor! Üstü çöplerle kaplandı! Oksijen neredeyse sıfıra indi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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İBB’nin sorumluluğundaki Küçüksu Deresi kötü kokusuyla hastalık saçıyor! Üstü çöplerle kaplandı! Oksijen neredeyse sıfıra indi...

İBB’ye bağlı İSKi'nin bakımını yapmadığı Beykoz'daki Küçüksu Deresi'nin üstü çöplerle kaplanırken dereden gelen kötü koku adeta hastalık saçıyor. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş konuya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulunurken deredeki oksijen oranının neredeyse sıfır olduğu ifade etti. Çetintaş ayrıca "Arıtma tesisleri çalıştırılarak düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Bu dere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İSKİ sorumluluğu alanındadır. Fakat karşıda tel örgü var ama koruma yok. Bu dereye girilmez ve yüzülmez, çöp atılamaz diye bir tabela da yok." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İstanbul Beykoz'da bulunan Küçüksu Deresi'nin üstü çöplerle kaplandı. Sıcaklarla birlikte dereden yayılan kötü koku hastalık saçıyor. A Haber ekibi deredeki son durumu drone kamerası ile gözler önüne serdi ve İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş'a mikrofon uzattı.

"OKSİJEN AŞAĞI YUKARI SIFIR"

Çetintaş, "Daha çok özellikle büyük şehirler yöneticiler daha çok ranta dönük yatırımlar yapmaktalar. Doğayı koruyan yatırımlardan kaçınıyorlar." dedi. Ayrıca Çetintaş, "Burada oksijen aşağı yukarı sıfır. Marmara Denizi'nde bile binde 5'e düşmüşken burada oksijen beklemek hayal olur." ifadelerine yer vererek derenin temizlenmesi için çözüm yolunu açıkladı.

İNANILMAZ BİR KOKU YAYIYOR

"Beykoz'da bulunan Küçüksu Deresi kırmızı alarm vermekte. İnanılmaz derecede koku yayan dere insan sağlığını, doğayı ve diğer canlıları tehlikeye atmakta. İBB'ye bağlı İSKi uhdesinde bakımı yapılmayan derede herhangi bir toparlanma yok. Rüzgar ile birlikte koku daha da yayılmaktadır. "

İBB VE İSKİ GÖREVİNİ YAPMIYOR

Peki bu dereler neden bir türlü temizlenemiyor? İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekteteri Zafer Murat Çetintaş, A Haber'de açıkladı. Çetintaş, "Burada bulunduğumuz Küçüksu Deresi için zamanlar şiirler şarkılar yazılan bir yerdi. Birkaç tane böyle dere var İstanbul'da. Ne yazık ki tarihimize sahip çıkamadık. Bu yerleri koruyamadık. Daha çok özellikle büyük şehirler yöneticiler daha çok ranta dönük yatırımlar yapmaktalar. Doğayı koruyan yatırımlardan kaçınıyorlar. Bu doğal bir yapıdır. Buranın bir an evvel ıslah edilmesi lazım. Ama uzun yıllardır bu şekilde devam etmekte. Zaman zaman taşarak etrafa zarar veriyor. Arıtma tesisleri çalıştırılarak düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Bu dere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İSKİ sorumluluğu alanındadır. Fakat karşıda tel örgü var ama koruma yok. Bu dereye girilmez ve yüzülmez, çöp atılamaz diye bir tabela da yok. Toprak yağmur suları ile de dereye karışmaktadır. Üzerinde muazzam bir çöplük var. Bu da insanların sağlığı ile oynayan nitelikte çöplerdir. Ve kirlilikleri de artırmaktır. Yağmur suları ile denize karışıyor. Ve denizden de mikro plastikler olarak balıkların karnında kulaçlarında bize dönüyor. Ve burada ağır metaller var. Burada oksijen aşağı yukarı sıfır. Marmara Denizi'nde bile binde 5'e düşmüşken burada oksijen beklemek hayal olur. Burada denizden su basarak burayı temiz tutmak mümkündür."

Küçüksu Deresi hastalık saçıyor KÜÇÜKSU DERESİ HASTALIK SAÇIYOR

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