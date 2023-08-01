AK Partili Hulki Cevizoğlu’ndan Ali Mahir Başarır’ın sözlerine eleştiri: CHP biat kültürünü eleştiriyor ama kendilerinde biat kültürü var

BİRBİRLERİNİN ARKASINDAN İŞLER ÇEVİRDİLER

Toplantıları yaparak sadece ceket iliklediler. Ama saygı böyle olmuyor. Ekranlarda tokalaşma ve ceket ilikleme gördük. Ama birbirlerinin arkasından ne işler çevirmişler.

Aldıkları vekiller konusunda Kılıçdaroğlu'nun elini öpüp teşekkür etmesi gerekenler arkasından ne işler yapmışlar. CHP'li vatandaşların helal oylar nerelere gitti? Bu seçmen bunun hesabını sorar.