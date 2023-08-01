AK Partili Hulki Cevizoğlu'ndan Ali Mahir Başarır'ın sözlerine eleştiri: CHP biat kültürünü eleştiriyor ama kendilerinde biat kültürü var
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın seçimlere ilişkin "CHP seçmeni kızsa da gider oyunu verir" sözleri özellikle CHP tabanında yoğun tepkiyle karşılanırken yaşanan gelişmeleri AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu yorumladı. Cevizoğlu "CHP kendi seçmeninin tercihine ipotek mi koymuş? CHP biat kültürünü eleştiriyor ama kendilerinde biat kültürü var." ifadelerini kullandı. Cevizoğlu ayrıca yedili koalisyona da değinirken "Ekranlarda tokalaşma ve ceket ilikleme gördük. Ama birbirlerinin arkasından ne işler çevirmişler." dedi. İşte detaylar...
Seçimlerde arkasına HDP ve PKK'nın yanı sıra İYİ Parti ile küçük ortaklarını alan Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı ağır yenilgi sonrası istifaya yanaşmazken koalisyonda da satışlar üst üste geldi.
ORTAKLARININ HEDEFİ BAY KEMAL
Kılıçdaroğlu adaylığını ilan edebilmek için koalisyonun küçük ortaklarına vekil dağıtırken 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan bozgun sonrası Kılıçdaroğlu, ittifak ortakları tarafından hedef tahtasına kondu.
"CHP TABANI KIZSA DA OYUNU VERİR"
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, seçim hezimeti sonrası eleştiriler yönelten parti seçmenini anlattı. Başarır, "CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir" dedi. Başarır'ın bu sözleri sosyal medyada CHP seçmeninin büyük tepkisine neden oldu.
Gazeteci Hulki Cevizoğlu A Haber ekranlarında Ali Mahir Başarır'ın sözlerini yorumladı.
BİAT KÜLTÜRÜNÜ ELEŞTİRİYORLAR AMA...
CHP kendi seçmeninin tercihine ipotek mi koymuş? CHP biat kültürünü eleştiriyor ama kendilerinde biat kültürü var. "Ne olursa olsun bize oy verirler" ne demek?
TALİHSİZ SÖZLER
Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını bildiği halde gidip oy verenler var. Ali Mahir Başarır'ın sözü talihsiz bir sözdür. FETÖ konusunda karşı çıktıkları isimleri listeye koydular.
BİATIN DANİSKASINI İSTİYORLAR
Başarır'ın sözleri düşünce özgürlüğü düşman bir ifade. Ali Mahir Başarır'ın hakaretlerini millet hak etmiyor. Biatın daniskasını istiyorlar. Koltuktan kalkmamak için her yolu deniyorlar.Başarır'ın bu sözleri sonrası CHP'de kimseden ses yok.
BİRBİRLERİNİN ARKASINDAN İŞLER ÇEVİRDİLER
Toplantıları yaparak sadece ceket iliklediler. Ama saygı böyle olmuyor. Ekranlarda tokalaşma ve ceket ilikleme gördük. Ama birbirlerinin arkasından ne işler çevirmişler.
Aldıkları vekiller konusunda Kılıçdaroğlu'nun elini öpüp teşekkür etmesi gerekenler arkasından ne işler yapmışlar. CHP'li vatandaşların helal oylar nerelere gitti? Bu seçmen bunun hesabını sorar.
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