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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 4 şehidimizin sorumlusu terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 4 şehidimizin sorumlusu terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 askerimizin şehit edildiği saldırının sorumlularından olan ve gri kategoride yer alan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından gri kategoride yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, "4 jandarmamızın şehit, 2 jandarmamızın yaralandığı eylemlere katılan ve gri kategoride yer alan 1 terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak

4 Jandarmamızın şehit,
2 Jandarmamızın yaralandığı eylemlere katılan ve gri kategoride yer alan
1 Terörist daha etkisiz hale getirildi

Jandarma komandolarımızın ISRARLI VE KARARLI takipleri sonucunda bugün Bitlis Hizan kırsalında teröristlerle yeniden sıcak temas kuruldu.

Çıkan çatışmada Bakanlığımız Terörden Arananlar listesinde GRİ KATEGORİDE bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 Jandarmamızın şehit edildiği, 2 Jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi.

Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.

Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum.

ŞEHİTLERİMİZİN KANLARININ YERDE KALMAMASI İÇİN HAİNLERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ

TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK.

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