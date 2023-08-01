İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 4 şehidimizin sorumlusu terörist öldürüldü

Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 Jandarmamızın şehit edildiği, 2 Jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi.

Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.

Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum.