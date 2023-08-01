Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kimdir? Kadir Yıldız nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Yüksek Askeri Şura toplantısı ve toplantıdan çıkacak kararlar için gözler tarih açıklamasına çevrildi. Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Bu sebeple Kadir Yıldız hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kimdir?