Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kimdir? Kadir Yıldız nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında, TSK terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Peki, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kimdir? İşte, Kadir Yıldız'ın hayatı hakkında merak edilenler...
Yüksek Askeri Şura toplantısı ve toplantıdan çıkacak kararlar için gözler tarih açıklamasına çevrildi. Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Bu sebeple Kadir Yıldız hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kimdir?
KADİR YILDIZ KİMDİR?
Kadir Yıldız (28 Şubat 1963) Türk asker. Mevcut Donanma Komutanı.
28 Şubat 1963 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. Lise eğitimini Polis Kolejinde tamamladı. 1984 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Akademisinde kurmay subaylık eğitimi aldı.
2004'te deniz kurmay albay rütbesine terfi etti. Bu rütbede TCG Ege Komutanlığı, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi II. Daire Başkanlığı Üyeliği, Güney Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014'te tuğamiral rütbesine terfi etti. 2014-2016 arası İskenderun Deniz Üssü Komutanlığı, 2016-2017 arası Akdeniz Bölge Komutanlığı yaptı.
2017'de tümamiral rütbesine terfi etti. 2017-2019 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, 2019-2020 arası Genelkurmay Lojistik Başkanlığı yaptı. 2020 yılında Güney Deniz Saha Komutanlığına atandı. 2021'de koramiral rütbesine terfi etti. 18 Ağustos 2022'de Donanma Komutanı olarak atandı.
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- Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kimdir? Kadir Yıldız nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
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