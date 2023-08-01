Tarık Özer, Murat Özer kimdir, tutuklandı mı son dakika? Esenyurt tekel bayii saldırganları yakalandı mı?
"Murat Özer kimdir, tutuklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul Esenyurt'ta, cuma gecesi bir tekel bayiinde 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın zanlılarıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen'in hayatını kaybettiği olay sonrası polis saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Konuya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. İşte, detaylar...
"Murat Özer kimdir, tutuklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılyor. İstanbul Esenyurt'ta, cuma gecesi bir tekel bayiinde 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın zanlılarıyla ilgili detaylar merak ediliyor. 2 gencin hayatını kaybettiği, 1 gencin de ağır yaralandığı olaya ilişkin soruşturma devam ederken son dakika gelişmesi yaşandı. İşte, detaylar...
TARIK ÖZER VE MURAT ÖZER KİMDİR?
Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii baskınıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Murat Özer adliyeye sevk edildi. Şüpheli Özer, savcılık ifadesinin ardından 'Nitelikli Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi ise ağır yaralayan beyaz tişörtlü şahsın Tarık Özer isimli kişi olduğu belirlenmişti. Olayda bulunan şahıslardan birinin de Tarık Özer'in oğlu Azat Özer olduğu tespit edildi. Yer alan bilgilere göre olayda adı geçen zanlıların inşaat, gıda, demirçelik, çimento ve otomotiv işiyle ilgilendikleri biliniyor.
SALDIRGAN TUTUKLANDI!
Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Murat Ö, tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.Ö. T.Ö. ve A.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
ESENYURT SALDIRISI OLAYI NEDİR?
Olay, saat 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor.
Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor.
Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor.
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- Tarık Özer, Murat Özer kimdir, tutuklandı mı son dakika? Esenyurt tekel bayii saldırganları yakalandı mı?
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