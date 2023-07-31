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HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur kavuracak! El Nino sonrası yeni sıcak hava dalgası! Uzmanlar uyardı: İşte 5 günlük rapor

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
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HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur kavuracak! El Nino sonrası yeni sıcak hava dalgası! Uzmanlar uyardı: İşte 5 günlük rapor

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne (MGM) ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde yeni sıcak hava dalgası için uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi etkisi altına alan El Nino'nun ardından bu kez de "Eyyam-ı Bahur" sıcaklarının geldiği belirtilirken, özellikle çarşamba gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu raporu da MGM tarafından yayınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapıp, tedbirli olunması yönünde çağrı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarından itibaren 6 Ağustos'a kadar bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Sıcaklıkların İstanbul'da 29-34, Edirne'de 32-39, Kırklareli'de 31-37, Tekirdağ'da 27-32, Kocaeli'de 32-38, Sakarya'da 31-37, Yalova'da 28-34 derece civarında seyredeceği belirtildi. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

EYYAM-I BAHUR GELİYOR
Uzmanlara göre 3 Ağustos'tan itibaren ülkemizi etkisi altına alması beklenen sıcakların, 7-8 Ağustos tarihine kadar sürmesi bekleniyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros da Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur" hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla ilgili "Çarşamba gününden itibaren 1 hafta boyunca eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olacağız." dedi.

İstanbulların nemden aşırı bunalacağını ifade eden Toros, "Marmara 35 ile 40, Ege 35 ile 43, Akdeniz Bölgesi 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu 35 ile 45 arasında bekleniyor. Bağıl nemle hissedilen sıcaklık daha da artacak." ifadelerini kullandı.

NASIL KORUNACAĞIZ?
Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini anlatan Toros, dışarı çıkıldığında vücudun doğrudan ve dolaylı güneş ışınından korunmasının önemli olduğunu, mümkün oldukça güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Toros, eyyam-ı bahur sıcakları nedeniyle buharlaşmanın daha artacağının altını çizerek, su tasarrufunun da önemli olduğunu, özellikle orman yangınlarının yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

METEOROLOJİDEN İL İL TAHMİNLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Bugün önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

1 AĞUSTOS 2023 SALI HAVA DURUMU

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3 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE HAVA DURUMU

4 AĞUSTOS 2023 CUMA HAVA DURUMU

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