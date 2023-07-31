HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur kavuracak! El Nino sonrası yeni sıcak hava dalgası! Uzmanlar uyardı: İşte 5 günlük rapor
Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne (MGM) ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde yeni sıcak hava dalgası için uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi etkisi altına alan El Nino'nun ardından bu kez de "Eyyam-ı Bahur" sıcaklarının geldiği belirtilirken, özellikle çarşamba gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu raporu da MGM tarafından yayınlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapıp, tedbirli olunması yönünde çağrı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarından itibaren 6 Ağustos'a kadar bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.
Sıcaklıkların İstanbul'da 29-34, Edirne'de 32-39, Kırklareli'de 31-37, Tekirdağ'da 27-32, Kocaeli'de 32-38, Sakarya'da 31-37, Yalova'da 28-34 derece civarında seyredeceği belirtildi. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
EYYAM-I BAHUR GELİYOR
Uzmanlara göre 3 Ağustos'tan itibaren ülkemizi etkisi altına alması beklenen sıcakların, 7-8 Ağustos tarihine kadar sürmesi bekleniyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros da Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur" hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla ilgili "Çarşamba gününden itibaren 1 hafta boyunca eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olacağız." dedi.
İstanbulların nemden aşırı bunalacağını ifade eden Toros, "Marmara 35 ile 40, Ege 35 ile 43, Akdeniz Bölgesi 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu 35 ile 45 arasında bekleniyor. Bağıl nemle hissedilen sıcaklık daha da artacak." ifadelerini kullandı.
NASIL KORUNACAĞIZ?
Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini anlatan Toros, dışarı çıkıldığında vücudun doğrudan ve dolaylı güneş ışınından korunmasının önemli olduğunu, mümkün oldukça güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiğini ifade etti.
Prof. Dr. Toros, eyyam-ı bahur sıcakları nedeniyle buharlaşmanın daha artacağının altını çizerek, su tasarrufunun da önemli olduğunu, özellikle orman yangınlarının yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.
METEOROLOJİDEN İL İL TAHMİNLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Bugün önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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