Emekçileri hedef alan Tunç Soyer'e AK Partili Mehmet Kasapoğlu'ndan 'ulaşım' tepkisi: B planı olmayan sınıfta kalmış belediyecilik
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro A.Ş.’de çalışan 625 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde belediye adına görüşmeleri yürüten SODEMSEN ile tramvay ve metro işletmelerinde örgütlü Demir Yol İş Sendikası İzmir Şubesi arasında anlaşma sağlanamayınca yetkili sendika greve gitti. İşçilerin gerçekleştirdiği grev, kentteki ulaşımda aksamalara neden olurken AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, emekçileri hedef alan Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro A.Ş'de çalışan 625 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Büyükşehir Belediyesi adına görüşmeleri yürüten SODEMSEN ile tramvay ve metro işletmelerinde örgütlü Demir Yol İş Sendikası İzmir Şubesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca yetkili sendika 31 Temmuz sabahı saat 05.00'da greve gitti.
İZMİRLİNİN ULAŞIM ÇİLESİ
Metro istasyonlarının giriş kapılarındaki kepenkler aşağıya kadar indirilerek işyerlerine üzerinde 'Bu işyerinde grev vardır' yazan pankartlar asıldı. Sabahın erken saatlerinde hiçbir şeyden habersiz işe gitmek için metro ve tramvay istasyonlarına giden İzmirliler karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı. Otobüs duraklarında büyük yığılmalar olurken kent içi trafik de araç yoğunluğu nedeniyle durma noktasına geldi.
SOYER EMEKÇİYİ HEDEF ALDI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Metroda yaşanan grev sonrası yazılı açıklama yaparak yaşananlardan yetkili sendikayı sorumlu tuttu.
KASAPOĞLU'NDAN SOYER'E SERT TEPKİ
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, metro ve tramvay çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.
İZMİR BELEDİYECİLİĞİ SINIFTA KALDI
"İzmir, ne yazık ki ulaşımı tek bir grevle sekteye uğrayan bir şehir halini aldı" ifadelerini kullanan Kasapoğlu şunları söyledi:
"Anayasal haklarını kullanan emekçileri hedef göstermek en kolayı. Bu tablonun sorumlusu, ideolojik konfor alanından çıkmayan ve İzmir için hiçbir B planı olmayan sınıfta kalmış Belediyecilik anlayışıdır. Yazık! Çözeceğiz…"
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