Emekçileri hedef alan Tunç Soyer’e AK Partili Mehmet Kasapoğlu’ndan ’ulaşım’ tepkisi: B planı olmayan sınıfta kalmış belediyecilik

İZMİR BELEDİYECİLİĞİ SINIFTA KALDI

"İzmir, ne yazık ki ulaşımı tek bir grevle sekteye uğrayan bir şehir halini aldı" ifadelerini kullanan Kasapoğlu şunları söyledi:

"Anayasal haklarını kullanan emekçileri hedef göstermek en kolayı. Bu tablonun sorumlusu, ideolojik konfor alanından çıkmayan ve İzmir için hiçbir B planı olmayan sınıfta kalmış Belediyecilik anlayışıdır. Yazık! Çözeceğiz…"