İYİ Parti CHP'siz hazırlıklara başladı! Taban ittifak istemiyor mesajı ardından 2019 göndermesi: Sayemizde kazandınız
Seçimlerde yaptıkları ittifaka rağmen büyük bir hezimet yaşayan CHP ve İYİ Parti ikilisi arasındaki gerginlik her geçen gün bir doz daha artıyor. Akşener'e yakın isimler "CHP'siz bir yerel seçim" söylemlerini dillendirirken İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Usta, "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Usta CHP'ye "2019'da bizim sayemizde kazandınız" mesajı verdi. İşte detaylar...
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İYİ Parti milletvekili seçimlerinde de partileri acısından acı bir sonuçla karşılaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullandı.
KAVUNCU NABIZ YOKLADI
Akşener'in kurmayları da defaatle seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı yüzünden kaybedildiğini yüksek perdeden dillendirdi. Parti tabanı yerel seçimlere müstakil girilmesini istedi, İYİ Partili isimler de bu doğrultuda sinyaller verdi. Akşener'in kararıyla Teşkilat Başkanı görevine getirilen Buğra Kavuncu kendisini yollara vurup il il gezerek nabız yokladı.
İYİ PARTİLİ HATİPOĞLU: CHP İLE İTTİFAK İSTEMİYORUM, ALEYHİMİZE ÇALIŞIYORLAR
Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" açıklamasını imza atarak ittifakta yeni bir kaosun fitilini ateşledi.
CHP'nin İYİ Parti aleyhinde çalıştığını söyleyen Hatipoğlu, CHP'nin yerel seçimlerde kazanması şansını 'sıfır' olarak tanımladı.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'EMEKLİ OL' GÖNDERMESİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
"Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." diyen Akşener hezimet için köylüleri suçlayan Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV'de çarpıcı bir çıkış geldi.
TABAN İTTİFAKSIZ SEÇİM İSTİYOR
Usta parti tabanının seçime müstakil girmek istediğini belirterek, "Biz şu anda teşkilatlarımızı dolaşıyoruz. Her milletvekili kendi teşkilatını dolaşıyor. Teşkilat başkanı şu anda 30'un üzerinde ili dolaştı. Teşkilatlarla kendi tabanımızla görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki seçimlere ilişkin olarak 'Ne tür seçenekler olabilir' şeklinde... Şu anda verilmiş bir karar yok ama İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı.
CHP'SİZ YEREL SEÇİM PLANI
Erhan Usta'nın "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" sözleri İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planını da bir kez daha gözler önüne serdi.
"İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR ELDEN GİDECEK" ENDİŞESİ
İYİ Parti'nin "CHP'siz yerel seçim" planı sonrası fondaşları "İstanbul, Ankara ve İzmir elden gidecek" endişesi sardı.
Fondaş Barış Pehlivan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'ya şu soruyu yöneltti;
Sizin bu ağırlıklı görüşünüz gerçekten partinizin son kararı, nihai kararı olursa CHP bir belediye başkanı adayı çıkardı diyelim ki; İYİ Parti tam da dediğiniz gibi kendi adayını çıkardı... Böylesi bir durumda İstanbul'u, Ankara'yı hatta ve hatta İzmir'in AK Parti'ye geçeceğini düşünmüyor musunuz? Eğer böyle bir şeyle sonuçlanırsa bunda kendinizin bir pay olacağını düşünür müsünüz?
"2019'DA BİZİM SAYEMİZDE KAZANDINIZ" RESTİ
Bunun üzerine Erhan Usta 2019'daki yerel seçimleri hatırlatarak, "2019'daki yerel seçimlerde ittifak teklifi İYİ Parti'nin teklifidir... Bunu biz sizlerin ağzından hiç duymadık. Eğer ortada bir başarı oluştuysa bu başarının mimarı İYİ Parti ve Meral Akşener. Muhalefette 'Biz artık seçim kazanabiliriz' morali oluştuysa bu 2019 seçimlerindeki o başarıdandır. Bunu da bir defa görmemiz lazım" yanıtını verdi.
Usta'nın CHP'ye "2019'da bizim sayemizde kazandınız" mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İBN-İ SİNA'DAN ASIRLIK TARİF! Sakın kabuklarını çöpe atmayın! C VİTAMİNİ deposunu yattığınız yere koyarsanız...
- THY KADIN KABİN MEMURU İLANI 2023: Türk Hava Yolları Kadın Kabin memuru alımı şartları neler? THY Kadın Kabin Memuru başvuru tarihi, son gün, maaş, fiziksel koşullar...
- Emekliye son dakika promosyon müjdesi geldi! SSK BAĞKUR'luya 10.000 TL EK KAZANÇ! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlara yeni ödeme miktarları...
- Çeyrek altın fiyatı son dakika 2023! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Temmuz canlı döviz duru! 22 ayar bilezik, Gram altın, yarım, çeyrek, tam...
- Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı?
- Ligler ne zaman başlıyor? TFF Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? 2023-2024 derbi tarihleri...
- En az 5.926,26 TL! Emekliye zam farkı piyangosu vurdu! SGK az evvel duyurdu! 4A, 4B, 4C, EYT'liler...
- Cristiano Ronaldo'ya yeni takım arkadaşı! Birlikte ligin altını üstüne getirecekler
- Sigorta girişi 2000 sonrasına intibak gelişmesi! Emekliye intibak zammı yapılacak mı? 2. Torba yasada...
- Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman sahalara dönecek? Menisküs sakatlığı ne demek, tedavisi kaç gün?
- Murat Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt tekel bayi faili Murat Özer yakalandı mı?
- Dünyaca ünlü stoper Aslan mı oluyor? Galatasaray'da tarihe geçecek transfer!