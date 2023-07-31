İYİ Parti CHP’siz hazırlıklara başladı! Taban ittifak istemiyor mesajı ardından 2019 göndermesi: Sayemizde kazandınız

CHP'SİZ YEREL SEÇİM PLANI

Erhan Usta'nın "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" sözleri İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planını da bir kez daha gözler önüne serdi.

"İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR ELDEN GİDECEK" ENDİŞESİ

İYİ Parti'nin "CHP'siz yerel seçim" planı sonrası fondaşları "İstanbul, Ankara ve İzmir elden gidecek" endişesi sardı.



Fondaş Barış Pehlivan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'ya şu soruyu yöneltti;



Sizin bu ağırlıklı görüşünüz gerçekten partinizin son kararı, nihai kararı olursa CHP bir belediye başkanı adayı çıkardı diyelim ki; İYİ Parti tam da dediğiniz gibi kendi adayını çıkardı... Böylesi bir durumda İstanbul'u, Ankara'yı hatta ve hatta İzmir'in AK Parti'ye geçeceğini düşünmüyor musunuz? Eğer böyle bir şeyle sonuçlanırsa bunda kendinizin bir pay olacağını düşünür müsünüz?