TELE 1'de ekmek üzerinden algı operasyonu! Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar yine sahnede: "Ekmek 15 lira olacak" yalanı
CHP yandaşı kanallardan olan TELE 1'de yeni bir provokasyona imza atıldı. Geçtiğimiz yıl ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak sınıflandıran ve Türk milletine hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bu kez de "Önümüzdeki ay ekmek 15 lira olacak." yalanını yaydı. TELE 1 de bu yalana "250 gram ekmek 15 lira olur mu?" KJ'si ile algı operasyonu yürüterek destek verdi. Geçtiğimiz günlerdeTürkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmek fiyatları 10 lira, 12 lira olacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.
CHP ve yandaşı medyanın kirli provokasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. TELE 1 ekranlarında skandal bir yayın kayıtlara geçti. Başrolde sicili kirli Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar yer aldı.
Geride bıraktığımız yıl ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden Kolivar, şimdi de "Ekmek 15 lira olacak" provokasyonunun fitilini ateşledi.
"EKMEK 15 LİRA OLACAK" YALANI
Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'filozof' güzellemelerinin yapıldığı fondaş TELE 1'de, Namık Koçak'ın sunduğu programda açıklamalarda bulunan Cihan Kolivar, "Ben okulların açıldığı zaman, yani önümüzdeki ay sonuna kadar ekmeğin 12,5 -15 lira arası olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
KJ'Lİ ALGI OPERASYONU: 250 GRAM EKMEK 15 LİRA OLUR MU?
Kolivar'ın yaydığı "Ekmek 15 lira olacak" yalanına Namık Koçak da bilinçli bir şekilde yönelttiği sorularla arka çıktı.
Provokasyonu sürdüren Koçak, "250 gram ekmek 15 liraya çıkarsa 60 lira kilosu..." dedi. Kolivar da "Evet" diyerek Koçak'ı tasdikledi.
Bununla da yetinmeyen Koçak, KJ operatörüne seslendi, "250 gram ekmek 15 lira olur mu?" yazılmasını istedi.
TÜRKİYE FIRINCILAR FEDERASYONU BAŞKANI: 10-12 LİRA OLACAK HABERLERİ YALAN
Öte yandan geride bıraktığımız günlerde Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yapmış, "Ekmek fiyatları 10 lira, 12 lira olacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.
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