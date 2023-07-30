FETÖ'de çözülme sürüyor! 125 ismi ifşa etti! Aralarında kripto üyeler de var
Konya'da devam eden FETÖ soruşturmaları sonucu örgütte çözülmeler devam ediyor. Örgüt içerisinde grup abiliği, bölge lise mesulü, ev imamı, yurt müdürlüğü, ilçe eğitim danışmanı ve ser rehber gibi görevleri üstlenen ve hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan işlem yapılan M.Ç. (38) isimli şahıs örgüt içerisinde yer alan 125 ismi deşifre etti. M.Ç’nin verdiği isimler arasında daha önce hakkında işlem yapılmamış kripto örgüt üyelerinin de olduğu belirtildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce yakalanan örgüt üyelerinin, hakkında çok sayıda ifade verdiği 38 yaşındaki öğretmen M.Ç'yi "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına aldı.
M. Ç.'nin, üniversite yıllarında tanıştığı örgüt içerisinde grup abiliği, bölge lise mesulü, ev imamı, belletmen, yurt müdürlüğü, ilçe eğitim danışmanı ve ser rehber gibi görevlerde bulunduğu, örgütün faaliyetlerine aktif olarak katıldığı ve himmet verdiği, Bank Asya hesabının bulunduğu, örgütün birçok gazete ve dergisine de abone olduğu tespit edildi.
BİRÇOĞU KRİPTO 125 İSMİ TEŞHİS ETTİ
15 Temmuz sürecine kadar FETÖ'ye ait okullarda çalışan M.Ç., ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.
Daha sonra ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak birçok örgüt üyesini deşifre etti. M.Ç'nin örgüt bağlantılarını anlattığı 137 kişiden 125'in kimlik bilgileri, fotoğraflarıyla birlikte tespit edildi.
Emniyet kayıtlarına göre çoğunluğu kripto FETÖ'cü olan örgüt üyeleri hakkında daha önce adli işlem yapılmadığı belirtildi. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan M.Ç. hakkında Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından etkin pişmanlık ve iyi hal hükümleri uygulanarak 1 yıl 6 ay 22 hapis cezası verildi.
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