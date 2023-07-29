İstanbullunun İmamoğlu çilesi! Peş peşe metrobüs arızaları! Vatandaş kazan kaldırdı
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Göreve geldiği günden beri İstanbullu vatandaşları gına getiren İmamoğlu, ‘hizmet’ kelimesini unutmuş bir vaziyet içinde bulunuyor. İBB’nin iştiraklerinden İETT her gün arıza haberiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Zeytinburnu'nda 2 metrobüsün art arda arızalanması sonucu araçtan inerek metrobüs yolunda bir süre beklemek zorunda kalan yolcular duruma oldukça sert tepki gösteriler.
İstanbullu vatandaş CHP'li İBB yönetiminden bıkmış durumda. Göreve geldiği günden beri 'hizmet' kelimesini adeta unuturcasına İstanbul halkının ihtiyaçlarına sırt çeviren İmamoğlu, pes dedirtti. Vatandaş yine arızalar sebebiyle ulaşımda çile çekti.
PEŞ PEŞE METROBÜS ARIZASI
Zeytinburnu'nda 2 metrobüsün art arda arızalanması sonucu araçtan inerek metrobüs yolunda bir süre beklemek zorunda kalan yolcular duruma tepki gösterdi.
Avcılar'dan Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Merter durağını geçtikten sonra Cevizlibağ'a gelmeden bilinmeyen bir nedenle arızalandı.
YOLCULAR HAVASIZ KALDI
Arıza nedeniyle kliması çalışmayan metrobüste havasız kalan yolcular araçtan indi.
BİR METROBÜS DAHA ARIZALANDI
Yolculara, arkadan gelen araçlara binebilecekleri bilgisi verildi.
YOĞUNLUK OLUŞTU
Bu sırada görevliler arkadan gelen bir metrobüsün de arızalandığını yolculara duyurdu. Bu araçtan da yolcuların inmesiyle metrobüs yolunda yoğunluk oluştu.
Görevliler, can güvenliği ve trafik akışını sağlamak için yolcuları metrobüs yolunun kenarında beklemeleri yönünde uyardı.
Yolcular trafik akışının olduğu metrobüs yolunda bekletilmelerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.
Metrobüs yolunda bekleyen yolcuların daha sonra gelen araçla Cevizlibağ durağına ulaşması sağlandı.
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