İstanbullunun İmamoğlu çilesi! Peş peşe metrobüs arızaları! Vatandaş kazan kaldırdı

YOLCULAR HAVASIZ KALDI

Arıza nedeniyle kliması çalışmayan metrobüste havasız kalan yolcular araçtan indi.

BİR METROBÜS DAHA ARIZALANDI

Yolculara, arkadan gelen araçlara binebilecekleri bilgisi verildi.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Bu sırada görevliler arkadan gelen bir metrobüsün de arızalandığını yolculara duyurdu. Bu araçtan da yolcuların inmesiyle metrobüs yolunda yoğunluk oluştu.