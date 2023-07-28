28 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.07.2023
ABONE OL
Emine Erdoğan’dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm İslam aleminin muharrem ayını tebrik ederek, aşure gününün bereketli olması dileğinde bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA