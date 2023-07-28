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Başkan Erdoğan Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti

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Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
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Başkan Erdoğan Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin’i kabul etti

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti. Kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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