28 Temmuz 2023, Cuma
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A Haber'de tek tek sordu: Bugüne kadar hiç sesiniz çıkmadı! | Kılıçdaroğlu'nun görev süresi doldu mu?
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de başlayan kaos giderek büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, istifa ve değişim çağrılarına kulak tıkarken, değişimciler Ekrem İmamoğlu önderliğinde seslerini yükseltmeye başladı. Düne kadar gençlerin "demokrat dede"si olan Bay Kemal bir anda istenmeyen adam ilan edildi. Kılıçdaroğlu'nun ne tek adamlığı kaldı, ne FETÖ'cülüğü, ne PKK-HDP savunuculuğu, ne mezhepçiliği ne de yalancılığı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'de yaşanan kaos ile ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. Öta yandan Övür, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.