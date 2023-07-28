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FATİH KARAHAN KİMDİR? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2023
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FATİH KARAHAN KİMDİR? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

28 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Fatih Karahan, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından detayları öğrenmek isteyenler "Fatih Karahan kimdir?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte, Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına bambaşka isimler atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Fatih Karahan, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Karahan'a ilişkin bilgilere erişmek isteyenler, "Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte, detaylar...

FATİH KARAHAN KİMDİR?

Fatih Karahan, 2001 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden, 2005-2006 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu. Karahan, 2010 yılında Pensilvanya Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisansı'ndan, 2012 yılında ise yine Ekonomi bilim dalında doktorasını tamamladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan, 2012 - 2022 yılları arasında New York Merkez Bankası'nda ekonomist görevinde bulunuyordu.

Ekonomi dünyasının tanınmış isimlerinden, Merkez Bankası'nın yeni Başkan Yardımcısı Fatih Karahan, yaşamını sürdürdüğü ABD'den Türkiye'ye dönüş yaptı. Kendisine atanan yeni görevi dolayısıyla ülkemize geri dönen Karahan, bu dönüşü sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf ile duyurdu. Takipçileri tarafından merak edilen seyahat noktasını ise 'Türkiye' yanıtıyla açıkladı.

EĞİTİM KARİYERİ

Fatih Karahan, Pennsylvania Üniversitesi'nden ekonomi alanında doktora derecesine ve İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nden lisans derecesine sahiptir.

Pennsylvania Üniversitesi - Philadelphia, PA Ekonomi Doktorası, Mayıs 2012

Yüksek Lisans Ekonomi, Mayıs 2011

Boğaziçi Üniversitesi - İstanbul, Türkiye

Lisans Endüstri Mühendisliği, Şubat 2006 Lisans Matematik, Şubat 2006

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