FATİH KARAHAN KİMDİR? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ekonomi dünyasının tanınmış isimlerinden, Merkez Bankası'nın yeni Başkan Yardımcısı Fatih Karahan, yaşamını sürdürdüğü ABD'den Türkiye'ye dönüş yaptı. Kendisine atanan yeni görevi dolayısıyla ülkemize geri dönen Karahan, bu dönüşü sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf ile duyurdu. Takipçileri tarafından merak edilen seyahat noktasını ise 'Türkiye' yanıtıyla açıkladı.