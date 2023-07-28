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Osman Cevdet Akçay kimdir, hangi görevlerde bulundu? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay hayatı ve kariyeri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2023
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Osman Cevdet Akçay kimdir, hangi görevlerde bulundu? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay hayatı ve kariyeri...

"Osman Cevdet Akçay hangi görevlerde bulundu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan kararın ardından Osman Cevdet Akçay hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki Osman Cevdet Akçay kimdir? İşte Osman Cevdet Akçay çalışma hayatı...

"Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kimdir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. İşte Osman Cevdet Akçay'ın kariyeri hakkında merak edilenler...

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?

1961 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Osman Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olan Osman Cevdet Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir süre akademisyenlik yapan Akçay, 2001-2009 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde dersler verdi.

Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası'nda baş ekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar Bölümünün başında bulundu.

Osman Cevdet Akçay'ın araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olup bu konulardaki çalışmaları ağırlıklı olarak Türkiye özeline yöneliktir.

Yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara ekonomi üzerinde danışmanlık vermektedir. Akçay, öğrencilik yıllarında profesyonel olarak Beşiktaş takımında 2 yıl basketbol oynamıştır.

YENİ ATAMALAR RESMİ GAZETE'DE!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Şener, Çakmak ve Duman, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı.

TCMB başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

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