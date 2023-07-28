Osman Cevdet Akçay kimdir, hangi görevlerde bulundu? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay hayatı ve kariyeri...

Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası'nda baş ekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar Bölümünün başında bulundu.

Osman Cevdet Akçay'ın araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olup bu konulardaki çalışmaları ağırlıklı olarak Türkiye özeline yöneliktir.

Yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara ekonomi üzerinde danışmanlık vermektedir. Akçay, öğrencilik yıllarında profesyonel olarak Beşiktaş takımında 2 yıl basketbol oynamıştır.