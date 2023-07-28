MHP’den Kılıçdaroğlu’na kurultay göndermesi: Süre dolmuş

"AYKIRILIK GİDERİLMEZSE AYM İHTARDA BULUNUR"

Yıldız, CHP'deki kurultay sürecinin başlamamasının kanuna aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

CHP'de oluşan hal...

Genel başkanlığın görev süresinin dolması sebebiyle boşalması ve genel başkan ile onu seçecek olan büyük kongrenin seçim takvimlerinin örtüşmemesi halinde, 6. fıkra gereği merkez karar ve yönetim kurulu partiyi temsil yetkisini kendi içinde seçeceği bir üyeye tevdi edecek en geç 45 gün içinde büyük kongreye olağanüstü toplantıya çağıracaktır.

SPK 15. maddesinin son fıkrasında öngörülen 45 günlük süre içersinde, genel başkan seçimi için büyük kongresini toplamayan partiye, AYM 6 ay içinde bu aykırılığın giderilmesi için 104. madde gereğince ihtarda bulunur.